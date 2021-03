Dresden

Seit Monaten haben Clubs, Bars und Konzerthallen geschlossen, was sich im Hinblick auf die gerade anrollende dritte Welle nicht so schnell ändern wird. Bis genügend Menschen geimpft sind, könnten Corona-Tests eine langsame Rückkehr in den kulturellen Spielbetrieb und das öffentliche Miteinander ermöglichen.

Aus diesem Grund hat der Verein Morning Glory Concerts in Zusammenarbeit mit Dynamite Konzerte und dem Ostpol ein neues Testzentrum in Dresdens Neustadt eröffnet. Der Clou: Wer sich im Ostpol testen lässt, hat nicht nur die Gewissheit, gerade virenfrei zu sein, sondern unterstützt gleichzeitig Kultur- und Hilfsprojekte.

Drei Preisvarianten im Angebot

„Die zertifizierten Testerinnen und Tester bekommen einen normalen Stundenlohn und nach Abzug der Kosten für die Tests sowie das Material wandert jeder weitere Euro zurück in kulturelle Veranstaltungen der Zukunft“, schreiben die Initiatoren in ihrer Pressemitteilung. Wer sich testen lassen möchte, hat die Wahl zwischen drei verschiedenen Test-Tickets: Die „Freischau“ ist ein komplett kostenloser Test, der vor Ort durchgeführt wird. Bei einer 5-Euro-Spende erhalten die Getesteten einen Coupon im Wert von 6 Euro für die Ostpolbar. Alternativ können sie die 5 Euro einem soziokulturellem Projekt oder einer Hilfsorganisation zukommen lassen. Bei der dritten Variante kostet der Test 15 Euro und der oder die Getestete trägt die kompletten Kosten des Tests und der Durchführung.

Diese Projekte können Getestete unterstützen: Tam e.V. – fördert Bildung, Kunst und Kultur für Jugendliche und Frauen in Burkina Faso. Betreibt ein Gymnasium und ein kulturelles Zentrum in Gueswendé. Mission Lifeline e.V. – setzt sich für die Seenotrettung Geflüchteter im Mittelmeer ein und organisiert Rettungsmissionen. Spike Dresden e.V. – seit 1995 Anlaufstelle für Jugendliche, die Beratung und Betreuung brauchen. Seit 2015 auch Angebote für Geflüchtete. Radebeuler Kultur e.V. – fördert die Kunst- und Kreativszene in Radebeul. Morning Glory Concerts e.V. – leistet Integrationsarbeit für Geflüchtete, Austausch für Jugendliche und plant Konzerte und andere Liveauftritte. Bon Courage e. V. – Schwerpunkt Unterstützung und Beratung von Geflüchteten sowie die Durchführung von Bildungsprojekten an Gedenkstätten in Borna.

Im Ostpol kommt dabei der unkomplizierte „Popelschnelltest“ zum Einsatz. Die erste von mehreren geplanten Testphasen findet noch bis Mittwoch jeweils von 17 bis 21 Uhr statt. Die zweite Phase läuft vom 2. bis zum 4. April von 9 bis 11 Uhr. Phase drei startet am 6. und geht bis zum 10. April zwischen 17 und 20 Uhr. Die vierte Phase soll vom 12. bis 17. April, 17 bis 20 Uhr stattfinden. Alle Informationen zu den Termin-Slots sind auf der Anmeldungsseite abrufbar. Das Testkonzept richtet sich nach geltenden hygienischen Standards, hält sich an die Datenschutzrichtlinien und ist mit den städtischen Behörden abgestimmt.

Der Auftakt war dabei recht erfolgversprechend. Sonntagmittag ließen die Organisatoren via Facebook wissen, dass an den ersten zwei Testtagen fast 200 Schnelltests gemacht wurden.

Die Terminvergabe erfolgt über die Webseite www.test-pol.de (Wahl des Termins und der Ticketvariante) oder direkt vor Ort in der Königsbrücker Straße.

Die beiden Escape-Games-Anbieter „The Mission“ und „Teamescape“, das Café Blumenau und die Ostend-Apotheke waren bisher die Anlaufstellen für Corona-Tests in der Dresdner Neustadt. Mit dem Ostpol kommt nun Nummer fünf hinzu.

Von Tim Krause