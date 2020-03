Dresdens Künstler in Zeiten von Corona

Dresden

Stell Dir vor, es ist Ausstellung, und keiner geht hin. Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, sind in Dresden wie in ganz Deutschland im Laufe weniger Tage fast alle Galerien und Museen geschlossen worden. Messen, Vernissagen und Finissagen, Vorträge und Diskussionsveranstaltungen wurden abgesagt, Kunstzirkel und Workshops bis auf Weiteres ausgesetzt. Das schmerzt jeden Kunst- und Kulturliebhaber sehr; schon jetzt sind unsere Abend- und Wochenendprogramme um so viel ärmer. Doch was bedeutet der weitgehende Stillstand des Kunst- und Kulturbetriebs eigentlich für die Künstlerinnen und Künstler selbst?

Ihre künstlerische Arbeit ist vielfach auf den Kopf gestellt, weil die Lebens- und Einkommenssituation plötzlich unsicher geworden ist, gewohnte Abläufe aus den Fugen geraten oder das Arbeiten selbst nicht mehr möglich ist. Die Ursachen dafür sind ganz unterschiedlich. Diejenigen, die kleine beziehungsweise schulpflichtige Kinder haben, müssen nun daheim deren Betreuung übernehmen, wie die Künstlerin Lisa Pahlke, die ein Baby und einen dreijährigen Sohn hat. Oder der Maler Matthias Bausch, der sein Kind jetzt zuhause beschult, statt ins Atelier zu gehen oder Ausstellungen zu installieren.

Ein ganzer Katalog an Schwierigkeiten

Viele Aspekte der künstlerischen Tätigkeit können nicht mehr richtig ausgeübt werden. Etwa, weil „Vororttermine bei Sammlern oder Galeristen jetzt ausgeschlossen sind“, sagt der Maler Christian Manss, oder, weil schlicht der Ort dafür fehlt: Die Dresdner Grafikerin Kerstin Franke-Gneuß beispielsweise kann ihre großen Radierplatten nicht mehr in der Ätzkammer der Grafikwerkstatt bearbeiten, denn diese vergibt angesichts der Gesundheitslage bis auf weiteres keine Drucktermine für selbständiges Arbeiten.

Abgesehen von der nervlichen Anspannung jeder und jedes Einzelnen haben gerade Künstlerinnen und Künstler mit einem ganzen Katalog an Schwierigkeiten zu kämpfen, je nach Alter, Geschlecht, familiärer und wohnlicher Situation, Arbeits- und Verdienstlage. Bei fast allen Künstlern aus dem Raum Dresden, die für diesen Text befragt wurden, sind im März auf Monate hinaus Ausstellungen und andere Veranstaltungen abgesagt worden, geschlossene Präsentationen können nicht abgebaut werden, Kunsttransporte sind ausgesetzt, der Antritt lange geplanter Auslandsaufenthalte und -stipendien steht in den Sternen.

Allerorten werden nun die Anstrengungen verstärkt, die für den Besucherverkehr geschlossenen Ausstellungen der Öffentlichkeit wenigstens virtuell zugänglich zu machen. Ansichten der menschenleeren Ausstellungsräume werden online gestellt, Rundgänge abgefilmt und ins Netz gestellt, zum Teil unterlegt mit erklärenden Kommentaren der jeweiligen Künstler oder Kuratoren, so als wäre es eine persönliche Führung.

Lesen Sie auch: Veranstaltungsabsagen wegen Corona – Kirchenmusiker trifft es hart

Virtuelle Angebote sind kein vollständiger Ersatz

Tatsächlich können Krisenzeiten technische Entwicklungen vorantreiben und dem relativ neuen Format der Online-Ausstellung zu mehr Akzeptanz verhelfen. Online-Angebote haben ihre Berechtigung und, gerade in der derzeitigen Situation, viele Vorzüge. Doch die Präsentation und Anleitung von Kunst im Internet kann und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kunstwerke Objekte sind, „die man in Persona erleben und erfahren muss“, betont Christian Manss.

Auch künstlerische Kursangebote funktionieren virtuell nur eingeschränkt: „Bei freien Arbeiten geht das“, so Volker Lenkheit, der seit Jahren Mal- und Lithografiekurse gibt. Bei letzteren allerdings ist ein „Kurs per Ferndiagnose“ unmöglich. Auch bei der Arbeit mit Menschen mit Behinderung stoßen Online-Angebote an ihre Grenzen. Kerstin Franke-Gneuß leitet seit vielen Jahren einen Malzirkel der AWO Pirnaer Werkstätten: „Das lässt sich online nicht arrangieren, denn es ist immer die konkrete authentische Reaktion gefragt, der menschliche Kontakt auf Augenhöhe.“

Und wir sollten nicht vergessen: Wenn Kunst und Kultur nun online massenhaft gratis zur Verfügung gestellt werden, könnte aus dem Blick geraten: Was einen Wert hat, hat auch einen Preis. Und ein Einkommen lässt sich für Künstlerinnen und Künstler mit Gratis-Angeboten auch nicht generieren – so wie auch in Corona-freien Zeiten der Großteil der Ausstellungen hierzulande leider viel zu selten in Verkäufen mündet.

Viele freiberufliche Künstler verdingen sich deshalb nebenberuflich als Aufsichtspersonal, etwa bei den Staatlichen Kunstsammlungen, im Leonhardi-Museum oder anderen städtischen Einrichtungen. Sie arbeiten als Ausstellungsgestalter und -monteure, betreuen Sonderausstellungsprojekte für Firmen oder Galerien, machen Kunsttransporte. Andere leiten Kunstkurse bei der Volkshochschule, arbeiten in Schulen oder führen Zirkel bei anderen Institutionen durch.

Zum überwiegenden Teil werden sie auf der Grundlage von Honorarverträgen oder auf Rechnungsbasis beschäftigt. Das heißt, wenn diese Projekte und Kurse nun abgesagt werden – oder wenn die eigenen Kinder betreut werden müssen –, sind sie auf die Kulanz der Träger angewiesen, oder sie stehen von heute auf morgen ohne Einkünfte da. Arbeiten sie wie die meisten Selbstständigen im Kulturbereich auf Rechnungsbasis, haben sie keinen Anspruch auf etwaige Ausfallgelder oder Kurzarbeitergeld.

Solidarität ist in dieser Situation entscheidend

Aufgrund dieser beruflichen Situation war es den allermeisten von ihnen nicht möglich, in der Vergangenheit Rücklagen zu bilden, sodass viele von ihnen ohne schnelle finanzielle Hilfen innerhalb weniger Tage in eine existenzielle Notlage geraten würden, weil sie die Miete für Atelier und Wohnung nicht mehr bezahlen könnten.

Solidarität ist in dieser Situation entscheidend. Einige Träger bezahlen ihre Kursleiterinnen und -leiter für den gesamten Monat März, auch wenn die meisten Kurse zur Monatsmitte ausgesetzt wurden. Und auch Kursteilnehmende haben ihren Künstler-Leitern schon finanzielle Hilfe angeboten. Antje Friedrich, Geschäftsführerin des Künstlerbund Dresden e.V. und selbst freiberufliche Führerin in der Gedenkstätte Bautzner Straße, versichert, dass Mitglieder in finanzieller Bedrängnis nach individueller Absprache ihre Beiträge derzeit in Raten oder Teilbeträgen zahlen können. Auf der Internetseite des Künstlerbunds sind Tipps und Links zu verschiedenen Hilfsmaßnahmen zusammengestellt, nicht nur für Mitglieder. Vor allem aber gilt, betont der Künstler Danny Linwerk: „Schon der Verkauf eines einzigen Bildes würde jetzt ungemein helfen.“

Antje Friedrich Quelle: Anja Schneider

In den vergangenen Tagen und Wochen diskutierten Bund, Länder, Städte und Gemeinden über Formen unbürokratischer Finanzhilfen für Künstler und Solo-Selbstständige. Denn klar ist: Freiberufler im Kunst- und Kulturbereich ist mit Überbrückungsdarlehen und Krediten, wie sie zuerst auch auf Landesebene beschlossen wurden, nicht geholfen. Auch in Corona-freien Zeiten verdienen sie häufig so wenig, dass sie geliehene Gelder nach der Krise nicht ohne weiteres zurückzahlen könnten. Sie brauchen echte, unkomplizierte Hilfe.

Am Montag dieser Woche stellten Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier ihr milliardenschweres staatliches Corona-Wirtschaftspaket vor, das Solo-Selbstständigen, Künstlern und Kreativen ebenso durch die Krise helfen soll wie großen Konzernen. Die Maßnahmen haben ein Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro und beinhalten u. a. einmalige Finanzspritzen für die nächsten drei Monate. Diese sollen auf elektronischem Wege beantragt und bereits ab kommender Woche ausgezahlt werden, hieß es am Montag. Möglich sind auch Kombinationen von Förderungen von Bund und Ländern, um möglichst rasch an Geld zu kommen.

Antje Friedrich äußert die Hoffnung, „dass der Dresdner Stadtrat in der Sitzung an diesem Donnerstag auch seine Soforthilfe im Form einer Pauschale von 1000 Euro beschließt.“

Links zu Hilfsmaßnahmen für freiberufliche Künstler auf der Internetseite des Künstlerbund Dresden e.V.: https://www.kuenstlerbund-dresden.de

Telefonische Beratung (nicht nur für Mitglieder) dienstags und donnerstags 14 bis 17 Uhr, donnerstags 9.30 bis 13 Uhr unter der Rufnummer: 0351/801 5516

Von Teresa Ende