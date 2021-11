Dresdens Inzidenz über 1000: Ab Mittwoch nächtliche Ausgangssperre für Umgeimpfte

Dresden

Seit Dienstag ist die sächsische Landeshauptstadt Corona-Hotspot. Die Inzidenz ist auf über 1000 geklettert, damit treten am Mittwoch von der sächsischen Coronaschutzverordnung vorgesehene Regelverschärfungen in Kraft.

Was sind triftige Gründe?

Umgeimpfte und Nichtgenesene dürfen dann zwischen 22 und 6 Uhr das Haus bzw. die Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Dazu zählen etwa Arbeit, medizinische Notfälle oder die unaufschiebbare Versorgung von Tieren. Auch der Besuch bei Ehe- und Lebenspartnern, Kranken und Hilfsbedürftigen sowie die Begleitung Sterbender ist zulässig.

Eine offizielle Bekanntmachung der Stadt Dresden dazu steht noch aus, wird aber erwartet.

Kontrolliert werden wird die Regelung von den Teams des Ordnungsamts, die seit Wochenbeginn verstärkt in der Stadt unterwegs sind. Zurückgenommen werden die neuen Regeln, sobald die Inzidenz an drei Tagen in Folge wieder unter der Marke von 1000 liegt.

