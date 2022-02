Dresdens Impfzentrum wochentags kaum zur Hälfte ausgelastet

Dresden

Das kommunale Impfzentrum im Rathaus hat seit dem 10. Januar 6100 Coronaschutz-Impfungen verabreicht. Diese Zahl nannte Frank Bauer, der Leiter des städtischen Gesundheitsamtes, auf Anfrage der DNN. Den Löwenanteil würden mit 70 Prozent die Drittimpfungen ausmachen. Elf Prozent seien Erstimpfungen, 19 Prozent Zweitimpfungen und 0,3 Prozent Viertimpfungen.

Zum Start des kommunalen Impfzentrums im Januar seien die zur Verfügung stehenden Kapazitäten nahezu voll ausgelastet worden. „Es ist aber eine deutliche Abnahme der Inanspruchnahme zu verzeichnen“, erklärte der Amtsleiter. Dies decke sich mit dem landesweiten Rückgang der Nachfrage nach Impfungen. Oftmals verzeichne das Impfzentrum wochentags nur eine Auslastung von rund 40 Prozent.

Mobile Impfangebote bleiben

An den Sonnabend liege die Auslastung dagegen bei 100 Prozent. An diesen Tagen bietet das Impfzentrum Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren an, es würden auch mehr Erwachsene als an normalen Wochentagen das Zentrum in Anspruch nehmen. „Die geringeren Auslastungszahlen sind sicherlich darin zu begründen, dass es derzeit viele Impfangebote sowohl von Hausärzten als auch durch die DRK-Impfstützpunkte, wie auch durch das Städtische Klinikum, das Universitätsklinikum und durch die Betriebsärzte gibt.“ Das Gesundheitsamt passe den Personaleinsatz im Impfzentrum an die Nachfrage an.

Wie auch im vergangenen Jahr werde die Landeshauptstadt wieder mobile Impfangebote in den Stadtteilen sowie in Einrichtungen der Altenhilfe und an anderen Orten gemeinsam mit der Johanniter Unfallhilfe organisieren, kündigte Bauer an. „Hier werden wir vor allem darauf setzen, die Impflücken bei den vulnerablen Zielgruppen zu schließen.“ Dabei setze das Gesundheitsamt auf niedrigschwellige Angebote. „Derzeit finden Absprachen mit unterschiedlichen Partnern statt, um Bedarfe zu ermitteln und Angebote zu planen.“

Telefonische Buchung und Beratung

Seit Mittwoch hat das Gesundheitsamt eine unabhängige und anonyme Impfberatung im Rathaus eingerichtet. Hier können sich alle Personen, die bisher noch Fragen zur Impfung haben, von Ärztinnen und Ärzten beraten lassen. Die Beratung ist auch telefonisch möglich. „Damit wollen wir vor allem Personen erreichen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind oder Menschen, die sich gern eine weitere ärztliche Meinung einholen wollen.“

Interessenten können unter der Telefonnummer 0351 / 488 22 11 einen Termin vereinbaren. Letztlich setze das Gesundheitsamt auf verschiedene Zugangswege zum Impfangebot, sagt Bauer. Interessenten könnten Termine vorab im Internet unter www.dresden.de/corona buchen, telefonisch unter Nummer 0351 / 488 22 99, das kommunale Impfzentrum an der Goldenen Pforte aber auch ohne Termin aufsuchen.

Das wieder aufgelegte Impftaxi für Personen ab 70 Jahren wird nach Angaben des Bürgermeisteramtes verhalten in Anspruch genommen. Erst 220 Mal wurde das Angebot genutzt. Mit dem Impftaxi können ältere Menschen für einen Eigenanteil von zehn Euro pro Fahrt zum Impfzentrum und wieder nach Hause fahren.

Von Thomas Baumann-Hartwig