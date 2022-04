Dresdens Hochschulen starten teils ohne 3G ins neue Semester

Dresden

Die TU Dresden wird im Sommersemester von Ungeimpften keinen Testnachweis mehr zum Besuch von Vorlesungen verlangen. Auch bei Laborpraktika und Prüfungen, bei denen bisher alle Studierenden unabhängig vom Impfstatus einen Schnelltest vorweisen mussten, fällt die Pflicht weg. Dies teilte die Universitätsleitung in einer Rundmail an die Studierenden mit. Es bleibt damit lediglich der Appell, sich regelmäßig testen zu lassen. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Tragen einer FFP2-Maske in den Lehrveranstaltungen– hier setzt die Universität auf das Verantwortungsbewusstsein der Studierendenschaft. „Das Erweiterte Rektorat geht davon aus, dass das Tragen der Masken für alle Beteiligten zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer eine Selbstverständlichkeit an unserer Universität bleibt, und wir dies nicht über unser Hausrecht regeln müssen“, heißt es in dem Rundschreiben.

Hausrecht schlägt Coronaschutzverordnung

Anders wird dies von der Hochschule für Technik und Wirtschaft gehandhabt, die das Tragen einer FFP2-Maske nach wie vor vorschreibt. Doch auch hier ist in der seit Montag, 4. April, geltenden Corona-Regelungen nichts mehr von einer 3G-Regel zu lesen.

Nichts ändern wird sich vorerst an der Hochschule für Musik und der Hochschule für bildende Künste, die in ihren Lehrveranstaltungen nach wie vor 3G-Nachweis und FFP2-Masken verlangen.

Hochschulen sind gemäß der seit Sonntag, 3. April, in Sachsen geltenden Corona-Schutz-Verordnung nicht mehr verpflichtet, die 3G-Regel oder das Tragen einer Maske durchzusetzen. Sie können allerdings von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, um den Zugang zu ihren Gebäuden weiterhin zu regulieren.

Von Valentin Dreher