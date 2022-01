Dresdens Coronakranke: Schüler und Alte besonders betroffen

Dresden

Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten sind Treiber der Pandemie. Das geht aus Daten des Gesundheitsamtes hervor, die der Linke-Stadtrat Tilo Wirtz jetzt abgefragt hat. Er wollte wissen, wie sich in der vierten Infektionswelle die Fallzahlen auf die Altersgruppen aufteilen.

Das Gesundheitsamt hat in der Zeit vom 1. September bis zum 27. Dezember 2021 insgesamt 49 265 bestätigte SARS-CoV-2-Fälle registriert. In diesem Zeitraum mussten 1358 Personen stationär behandelt werden. 311 Personen starben an oder mit einer Infektion.

In der Altersgruppe der Null- bis Neunjährigen hat das Amt 6770 Infektionen registriert, 21 Krankenhaus-Einweisungen und keine Verstorbenen. Bei den Zehn- bis 19-Jährigen sind es 8039 Fälle, 18 Einweisungen und ebenfalls keine Verstorbenen, bei den 20- bis 29-Jährigen lautet die Bilanz 5253 Fälle und 34 Hospitalisierungen ohne Todesfälle (die weiteren Fallzahlen siehe Tabelle).

Dresdens Schüler mit höchster Infektionsrate

„Die reinen Fallzahlen sagen aber wenig aus“, erklärt Wirtz und berechnet Infektionsraten, indem er die Zahl der Infektionen mit der Zahl der in Dresden lebenden Personen der jeweiligen Altersgruppe ins Verhältnis setzt. Dabei kommt heraus: 16,2 Prozent der Zehn- bis 19-Jährigen haben sich in der vierten Welle mit dem Virus infiziert und 12,1 Prozent der Null- bis Neunjährigen. Es folgen die 40- bis 49-Jährigen mit 11 Prozent, die 30- bis 40-Jährigen mit 9,9 Prozent und die 50- bis 60-Jährigen mit 8,3 Prozent.

„Trotz der Hygienemaßnahmen an Schulen wie engmaschiger Testpflicht sowie Maskenpflicht weist die Schülergeneration in Dresden die höchste Infektionsrate auf“, fasst Wirtz nüchtern zusammen. Es folge die Elterngeneration der 30- bis 49-Jährigen. „Dies entspricht der Erfahrung, dass häufig eine infizierte Person in einer gemeinsamen Wohnung zu weiteren Ansteckungen im unvermeidlich engen Umgang führt.“

Je älter, um so höher das Risiko

Die Großelterngeneration der 70-Jährigen und Älteren weise dagegen eine deutlich niedrigere Infektionsrate auf. So habe die Dekade der Schulpflichtigen ein 4,5-fach höheres Risiko, sich mit Corona zu infizieren, als die Dekade der 70- bis 79-Jährigen. Obwohl die Personen ab 60 Jahre unterdurchschnittlich am Infektionsgeschehen beteiligt sind, mussten aus dieser Altersgruppe der höchste Anteil an Erkrankten in Kliniken eingewiesen werden. 70 Prozent aller Krankenhauspatienten waren 60 Jahre und älter. Darüber hinaus haben diese Jahrgänge einen Anteil von 94 Prozent an den in Dresden verstorbenen Corona-Infizierten.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Je älter eine infizierte Person, umso höher das Risiko, ins Krankenhaus eingewiesen zu werden oder an den Folgen der Infektion zu sterben. 35,3 Prozent der 80- bis 89-jährigen Krankenhauspatienten überleben die Infektion nicht und sogar 64,3 Prozent der Patienten, die 90 Jahre und älter sind.

Wirtz stellt nüchtern fest: „Bei der möglicherweise bevorstehenden fünften Welle mit der angeblich vielfach ansteckenderen Omikron-Variante stellt sich nun die Frage, wie der Schulbetrieb aufrecht erhalten werden kann, wenn schon in der vierten Welle binnen vier Monaten um die 15 Prozent der schulpflichtigen Jahrgänge infiziert waren. Denn höhere Hygienestandards und Testmaßnahmen an Schulen sind kaum noch denkbar.“

Fallzahlen

Fallzahlen Klinikeinweisungen Verstorbene 0 bis 9 Jahre 6770 21 0 10 bis 19 Jahre 8039 18 0 20 bis 29 Jahre 5253 34 0 30 bis 39 Jahre 9007 85 2 40 bis 49 Jahre 7654 98 3 50 bis 59 Jahre 5754 158 13 60 bis 69 Jahre 3083 174 23 70 bis 79 Jahre 1780 264 58 80 bis 89 Jahre 1529 391 138 über 90 Jahre 389 115 75

Fallzahlen in Relationen

Infizierte pro 1000 Einwohner Hospitalisierte pro 1000 positiv Getestete Verstorbene pro 1000 positiv Getestete 0 bis 9 Jahre 121 3 0 10 bis 19 Jahre 162 2 0 20 bis 29 Jahre 74 6 0 30 bis 39 Jahre 99 9 0,2 40 bis 49 Jahre 110 13 0,4 50 bis 59 Jahre 83 27 2 60 bis 69 Jahre 53 56 7 70 bis 79 Jahre 36 148 33 80 bis 89 Jahre 39 256 90 über 90 Jahre 61 296 190

Außerdem müsse nach Meinung des Linke-Stadtrats angesichts des deutlich höheren Hospitalisierungs- und Sterberisikos der Jahrgänge ab 60 Jahre darüber nachgedacht werden, diese Personengruppen besser zu schützen.

Von Thomas Baumann-Hartwig