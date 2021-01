Dresden

Sinkende Temperaturen und Coronafallzahlen – die Landeshauptstadt Dresden hofft, den Stau im Krematorium mit den eigenen Möglichkeiten zu bewältigen. Seit Dezember war es nicht mehr möglich, alle eingelieferten Verstorbenen zeitnah einzuäschern. Tote mussten in andere Krematorien gebracht werden, schließlich musste die Stadtverwaltung eine Lagerhalle für Verstorbene räumen.

370 Tote in der vergangenen Woche eingeliefert

Wurden in der zweiten Kalenderwoche noch 500 Verstorbene ins Krematorium Tolkewitz gebracht, so waren es in der vergangenen Woche 370. „Das sind immer noch 50 Prozent mehr als in normalen Januarwochen“, erklärt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Die Grünen). „Aber die Zahlen sinken etwas.“

Hoffnung schöpfe die Stadtverwaltung aus den gegenwärtig niedrigen Infektionszahlen. Je weniger Menschen sich mit Corona anstecken, umso weniger Coronatodesfälle sind in der Folge zu beklagen. „Dieser Effekt kommt im Bestattungswesen verzögert an. Aber wir hoffen darauf.“ Nach wie vor sei die Lage in Tolkewitz angespannt, so Jähnigen.

Vierte Verbrennungsstrecke wieder in Betrieb

Inzwischen ist im Krematorium die lange defekte vierte Verbrennungsstrecke wieder in Betrieb gegangen, das trage etwas zur Entlastung der Situation bei. Dennoch müsse die Landeshauptstadt Dresden mit anderen Krematorien zusammenarbeiten, um Verstorbene zeitnah einäschern zu können. Etwa 100 Tote pro Woche müssten noch zur Einäscherung an Orte außerhalb von Dresden gefahren werden.

„Wir müssen Verstorbene aber nicht mehr bis nach Niedersachsen bringen“, erklärt die Umweltbürgermeisterin. Die Entspannung der Lage werde auch darin deutlich, dass Krematorien in Thüringen wieder Kapazitäten hätten, Verstorbene aus Dresden einzuäschern. Die Stadt hoffe, dass in absehbarer Zeit auch in Sachsen wieder Kapazitäten zur Verfügung stehen, beispielsweise in Meißen.

Stadt bereitet Lagerkapazität mit Kühlung vor

Jähnigen erklärte, die Mitarbeiter des Krematoriums, aber auch des Regiebetriebs Zentrale Technische Dienste hätten mit hohem Engagement an der Bewältigung der kritischen Situation gearbeitet. „Ihnen gilt mein Dank und höchster Respekt.“

Die Stadt stehe dennoch vor der Aufgabe, vorsorglich zusätzliche Lagerkapazitäten mit einer Kühlung vorzubereiten. „Noch weiß niemand, wie sich das Infektionsgeschehen weiter entwickeln wird“, so Jähnigen. Wenn die Temperaturen wieder steigen, ist es nicht mehr möglich, Tote in Hallen ohne Kühlung zu lagern. „Wir stehen vor der Aufgabe, auf alle Situationen vorbereitet zu sein, und sind mit dem Freistaat Sachsen intensiv im Gespräch.“

Von Thomas Baumann-Hartwig