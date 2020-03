In Krisenzeiten gibt es Antworten – zum Beispiel darauf, auf welche Stadtratsfraktionen Verlass ist. Am Donnerstag hielten sich fast alle an getroffene Absprachen zur Senkung der Infektionsgefahr. Nur die AfD scherte aus. Mit diesem Verhalten schaden sich die Rechtspopulisten vor allem sich selbst, kommentiert Thomas Baumann-Hartwig.