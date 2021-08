Dresden

Die Landeshauptstadt ist mit den Plänen des Freistaats zur Impfung von Schülern zum Schuljahresstart unzufrieden. „Wir finden uns damit nicht ab“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) auf DNN-Anfrage. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) werde nach einer Lösung gesucht.

Der Freistaat richtet in den Landkreisen sogenannte Stützpunktschulen ein, in denen Schüler ab zwölf Jahre zum Schuljahresbeginn freiwillig eine Impfung gegen Corona erhalten können. In den Großstädten verweist das Land dagegen nur auf die „gut erreichbaren Impfzentren“ (DNN berichteten). Terminangebote oder dergleichen gibt es nicht. Außerdem schließen die Impfzentren Ende September, sodass sie für die Zweitimpfung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Stützpunktschulen in der Region

Dresden will die Impfung jedoch nach Donhausers Angaben „nicht dem Selbstlauf überlassen und den Schülern ein organisiertes Angebot machen“. Zwölf- bis 15-Jährige brauchen die Zustimmung beider Elternteile und müssen zum Impfen begleitet werden. Bei 16-Jährigen genügt die Zustimmung eines Elternteils, eine Begleitung ist nicht mehr nötig.

Stützpunktschulen sind in der Region unter anderem folgende Einrichtungen: Goethe-Oberschule und Herder-Gymnasium in Pirna, Berufliches Schulzentrum Radeberg, Pestalozzi-Oberschule Meißen, Gymnasium Coswig, Berufliches Schulzentrum Radebeul, Oberschule Freital-Potschappel, Weißeritzgymnasium Freital und auch das Pestalozzi-Gymnasium Heidenau.

