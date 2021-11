Dresden will Impfzentrum wieder öffnen

Dresden

Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) fordert die Wiedereröffnung des Impfzentrums in der Dresdner Messe. „Wir brauchen dringend einen zentralen Anlaufpunkt“, erklärte die Bürgermeisterin gegenüber DNN. Die mobilen Impfteams würden gegenwärtig regelrecht von Impfwilligen überrannt.

Mehrere Impfstrecken möglich

Ein Impfzentrum würde die Möglichkeit bieten, mehrere Impfstrecken aufzubauen und Termine an Interessenten vergeben, aber auch Impfungen ohne Terminvergabe vorzunehmen, so Kaufmann. Gleichzeitig müssten die Menschen nicht in der Kälte auf die Impfung warten. „Es würde nicht mehr diese Frustrationen auslösen.“

Das Sächsische Sozialministerium schloss gegenüber DNN eine Wiedereröffnung der Impfzentren aus. Das Kabinett habe sich dagegen entschieden, die Impfzentren auf „Stand by“ zu setzen, hieß es aus dem Haus von Ministerin Petra Köpping (SPD).

Mitarbeiter der Impfteams überlastet

Unterdessen haben sich Mitarbeiter von mobilen Impfteams mit einem offenen Brief an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen und das Sächsische Sozialministerium gewandt. Darin heißt es wörtlich: „Täglich müssen wir hunderten Menschen in Dresden eine Impfung verweigern, weil die Kapazitäten ausgeschöpft sind oder kein Impfstoff zur Verfügung steht.“ Auch die Mitarbeiter der Impfteams fordern eine Wiedereröffnung der Impfzentren in Sachsen und eine Aufstockung der Standorte, an denen Impfungen angeboten werden. „Wir arbeiten an unserer Belastungsgrenze“, heißt es in dem Schreiben.

Von Thomas Baumann-Hartwig