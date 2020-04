Dresden will Gastronomen unter die Arme greifen

Dresden

Dresden will den von der Coronakrise gebeutelten Gastronomen unter die Arme greifen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) stellte gegenüber DNN für Dresdner Gastwirte in Aussicht, dass in diesem Jahr die Gebühr für die Freiluftgastronomie entfallen soll.

Gebührenerlass in Dresden in der Diskussion

Normalerweise fallen Kosten an, wenn Tische und Stühle zur Bewirtung von Gästen auf Wegen und Plätzen stehen. Diese Kosten könnten zunächst gestundet werden, so Hilbert. Doch möglichst noch im April soll der Stadtrat darüber befinden, ob sie für das laufende Jahr ganz entfallen können.

Die Stadt würde damit auf Einnahmen von etwa einer Million Euro verzichten. „Wir wollen unseren Gastronomen Luft zu Atmen verschaffen, sie sollen nicht bankrott gehen“, sagte der Oberbürgermeister. Er habe sich zudem mit der Ostsächsischen Sparkasse verständigt, dass sie Geschäftspartnern mit Krediten behilflich ist, wenn die Löhne in der Kurzarbeit vorfinanziert werden müssen.

Land hält sich mit Bewertung wie in Dresden noch zurück

In Dresden waren am Donnerstag 398 Infektionsfälle mit dem Coronavirus registriert worden. Das waren 20 mehr als am Vortag. Damit blieb das Wachstum stabil. Hilbert hatte am Vortag bereits erklärt, der exponentielle Anstieg der Infektionsfälle sei in Dresden durchbrochen. „Die Maßnahmen wirken“, hatte er mit Blick auf die Ausgangsbeschränkungen erklärt.

Ziel der restriktiven Regeln, die Dresden als erste Stadt in Sachsen eingeführt hatte, bevor sie vom Freistaat in ähnlicher Weise landesweit verfügt worden waren, ist das reduzieren physischer Kontakte auf ein absolutes Minimum. Damit soll die Verbreitung des Virus eingedämmt werden, um die Kapazitäten der Krankenhäuser für die Behandlung kritischer Fälle nicht zu überlasten.

Sozialministerin Petra Köpping Quelle: dpa-Zentralbild

Landesweit ist das Wachstum der Infektionszahlen in den letzten Tagen weiter leicht gestiegen. Am Dienstag waren es 154 Fälle mehr als am Vortag, am Mittwoch 161 und am Donnerstag legte das Wachstum noch mal um sechs Fälle zu.

Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) wollte sich daher am Donnerstag noch nicht zu einem Urteil wie von Dresdens Oberbürgermeister hinreißen lassen. „Bei 166 neuen Infiziertenfällen von Mittwoch zu Donnerstag lässt sich leider noch keine Entwarnung geben“, erklärt Köpping und fügte hinzu: „Die Experten sagen uns, dass mindestens 14 Tage nach Beginn der Ausgangsbeschränkungen ein Effekt zu erwarten sein wird, das müssen wir abwarten und weiterhin geduldig sein.“

Wöller sieht Trend: Weniger Verstöße gegen Coronaregeln

Sie sprach zudem von 550 geheilten Coronainfizierten, schränkte jedoch ein, dass diese Angaben nur ein Schätzwert seien. Die Datenlage dazu erscheint unübersichtlich. „Daher müssen für die Schätzung pauschale Kriterien angewendet werden, auch das Robert-Koch-Institut gibt zu der Anzahl Genesener deshalb nur Schätzwerte an.“

Innenminister Roland Wöller (CDU) registriert einen Rückgang an Verstößen gegen die Corona-Ausgangsregeln. Quelle: ZB

Mit der Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen des Freistaats hatte Innenminister Roland Wöller ( CDU) auch einen Bußgeldkatalog für Verstöße vorgelegt. Die Zahl der Verstöße ging von Mittwoch zu Donnerstag leicht zurück. Waren an den Tagen zuvor 148 beziehungsweise 158 Fälle registriert worden, waren es zuletzt nur noch 126. Wöller sah darin einen „Trend“ und verwies erneut darauf, dass sich die übergroße Mehrheit der Sachsen an die Regeln halte.

Von Ingolf Pleil