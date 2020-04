Dresden

Finanzielle Vollbremsung der Stadt: Ab sofort gilt in Dresden eine Haushaltssperre. Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) begründet die Notwendigkeit dieses Schrittes mit den absehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Einbruch des Wirtschaftswachstums auch in Dresden. Es müsse mit erheblichen Einnahmeausfällen im städtischen Haushalt, insbesondere bei der Gewerbesteuer, gerechnet werden, hieß es in einer Mitteilung der Stadt.

Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) verwies am Dienstag vor der Presse in Dresden auf die Gespräche zwischen dem Freistaat und den Kommunen. In einer inzwischen gebildeten „Task Force“ werde über einen „Schutzschirm für die Kommunen“ gesprochen.

Kommunen rechnen mit Milliardenausfällen

Gegenüber den DNN hatte der Präsident des Städte- und Gemeindetags, Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wensche (parteilos), bereits die Einnahmeausfälle auf mehr als eine Milliarde Euro in diesem Jahr geschätzt.

Dresdens Finanzbürgermeister Lames verwies darauf, dass aufgrund der anhaltenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens weitere deutliche Einnahmeausfälle für die Stadt absehbar sind. Dies gelte für die Beherbergungssteuer, aber auch die Sondernutzungs- und Parkgebühren. Gleichzeitig bleiben jedoch große Ausgabepositionen, wie für Personal, in unveränderter Höhe bestehen. Die Sondernutzungssatzung will die Stadt aussetzen, um unter anderem Gastronomen unter die Arme zu greifen. Der Stadtrat muss darüber noch entscheiden.

Lames hofft auf schnelle Überwindung der Krise

In diesem Kontext erläuterte Finanzbürgermeister Lames: „Die Stärke unseres Landes und unserer Wirtschaft, die Leistungsfähigkeit insbesondere unseres Gesundheitswesens, unserer Arbeitsmarktinstrumente und der Haushalte von Bund und Land geben Anlass zu der Hoffnung, dass wir, ähnlich wie bei der Finanzkrise 2009, schnell wieder aus der Rezession herausfinden.“

Die Landeshauptstadt Dresden „kann und muss die Zeit der Krise überbrücken, ohne ihre Investitionskraft zu verlieren“ und ohne bewährte Strukturen für den sozialen Zusammenhalt zu gefährden. Dafür müsse die Stadt auch selbst einen finanziellen Beitrag leisten. Lames: „Wir können nicht über den Sommer hinweg unverändert weitermachen und im Herbst nach Hilfe rufen.“

Freiwillige Ausgaben und geplante Investitionen betroffen

Die haushaltswirtschaftliche Sperre wird über alle konsumtiven und investiven Ausgaben der Stadt verfügt. Gesetzliche und vertragliche Pflichten werden weiter erfüllt. Investitionen, die bereits begonnen oder ausgeschrieben wurden, können weitergeführt werden. Darüber hinaus erhalten die Ämter die Möglichkeit, für dringende Maßnahmen und neue Investitionen, deren Verschiebung einen erheblichen Nachteil begründen würden, eine Freigabe von Haushaltsmitteln zu beantragen. Ebenso wird externes Personal nur noch in dringenden Fällen eingestellt. So können beispielsweise die Besetzungsverfahren für die seit längerem vakanten Amtsleiterpositionen fortgeführt werden.

Von Ingolf Pleil