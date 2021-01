Dresden

Damit hatte Dresden nicht gerechnet: Der Freistaat Sachsen räumt in seiner künftigen Coronaschutzverordnung nun doch Lockerungsmöglichkeiten bei den Coronaregeln ein.

„Wir sind überrascht von der Entscheidung“, erklärte Stadtsprecher Kai Schulz auf DNN-Anfrage. Die Landeshauptstadt warte nun zunächst auf den genauen Wortlaut der Verordnung und werde die Regelung dann prüfen.

Aktuell strenge Regeln

In Sachsen gelten derzeit strenge Regeln wie ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit, nächtliche Ausgangssperren zwischen 22 und 6 Uhr sowie ein 15-Kilometer-Radius für Freizeit-Betätigungen oder das Einkaufen.

Nach der geltenden Coronaschutzverordnung könnten die Kommunen von der Ausgangssperre abrücken, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche sinkt.

Von den übrigen Vorschriften – wie dem Alkoholverbot, der Bewegungseinschränkung oder Betriebsschließungen – könnten die Kommunen erst abrücken, wenn der Inzidenzwert an fünf Tagen hintereinander unter 50 fällt.

Kretschmer warnte vor Lockerung

Am Dienstag vor einer Woche hatte Regierungschef Kretschmer nach einer Sitzung der schwarz-grün-roten Staatsregierung an die Kreisfreien Städte wie Dresden und Leipzig sowie die Landkreise appelliert, davon keinen Gebrauch zu machen. „Wir dürfen jetzt nicht nachlassen“, hatte er erklärt.

Im Entwurf zur Coronaschutzverordnung sollten die Lockerungsmöglichkeiten daher auch gestrichen werden. Nach DNN-Informationen war dies bis zuletzt vor der Kabinettssitzung auch noch so aktuell. Nach der Beratung der Minister von CDU, Grünen und SPD verkündete Sozialministerin Petra Köpping jedoch eine andere Regelung.

Demnach können Landkreise und Kreisfreie Städte beispielsweise die Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr aufheben, wenn die Inzidenz von 100 an fünf Tagen dauernd unterschritten wird. Darauf hätten sich das Land und die Kommunen „vorab“ verständigt, erklärte das Ministerium. Das Alkoholverbot wird auch deshalb in die Hände der Kommunen gelegt, weil es eine Gerichtsentscheidung in Bayern gegen eine landesweite Regelung gibt.

Köpping spricht von „Kompromiss“

In einer Online-Pressekonferenz bezeichnete Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) die vorgesehene Regelung als Kompromiss. Wer sich dafür besonders stark gemacht habe, ließ sie offen.

Demgegenüber bleibt das Bestellen und Abholen von Waren im Einzelhandel („click und collect“) weiterhin ausgeschlossen. Zudem lässt der Freistaat auch noch offen, ob es ab 15. Februar wirklich zur Öffnung der Schulen und Kitas kommt.

Damit ist ein Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen programmiert. Erfahrungsgemäß befeuert das Diskussionen und stellt die Akzeptanz von Regeln in Frage, wenn in einem Landkreis etwas möglich ist, was im Nachbarkreis verboten bleibt. Verstärkt wird dieser Effekt im Bereich der Großstädte durch die vielen beruflichen Einpendler.

Wie groß die Verwirrung sein kann, zeigten beispielsweise Erfahrungen um den Jahreswechsel. Seinerzeit hatte Dresden ein generelles Verbot für Silvesterfeuerwerk auch von Privatleuten verordnet. Das führte in Nachbarkreisen zu Anrufen bei der Polizei, warum das „Böllerverbot“ nicht durchgesetzt wird. In der Region war das Feuerwerk allerdings größtenteils erlaubt.

Beratung im Dresdner Gesundheitsamt

In Dresden soll nun auch im Gesundheitsamt zunächst beraten werden, wie mit den neuen Regeln umgegangen wird. Bislang sei auch noch offen, ob die Unterschreitung der Inzidenzwerte erst ab 28. Januar, an dem die neue Verordnung in Kraft treten soll, gezählt wird oder auch rückwirkend. Am Dienstag hat Dresden erstmals seit Wochen nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts, die für die Landesregelung maßgeblich sind, eine Inzidenz von 100 wieder unterschritten.

Von Ingolf Pleil