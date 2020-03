Dresden stellt mehr Geld für Soforthilfe bereit

Dresden

Dresden will weitere Gelder für die Soforthilfe für Kleinstunternehmen und Selbstständige bereitstellen. „Wir wollen noch einmal fünf Millionen Euro dafür aufbringen“, kündigte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) am Montag gegenüber DNN an.

Die Stadt hat bereits fünf Millionen Euro für die Soforthilfe von 1000 Euro für Kleinstunternehmen, Freiberufler und Selbstständige eingeplant. Vier Tage nach dem Stadtratsbeschluss dazu war am Montag die Zahl von 5000 Antragstellern überschritten.

Finanzausschuss soll Gelder freigeben

Deshalb soll der Finanzausschuss am kommenden Montag über weitere fünf Millionen Euro für noch einmal bis zu 5000 Antragsteller entscheiden, teilte Hilbert mit.

Am Montag erhielten die ersten Antragsteller die Soforthilfe, die nicht zurückgezahlt werden muss. Sie soll den Betroffenen kurzfristig Liquidität sichern, wenn ihnen durch die Coronakrise die Einnahmen weggebrochen sind, aber Kosten weiterlaufen.

Alle Informationen zum Antragsverfahren und die Antragsunterlagen der „ Soforthilfe Corona-Pandemie“ erhalten Betroffene unter www.dresden.de/wirtschaftsservice. Fragen dazu beantwortet der Wirtschaftsservice unter Telefon (03 51) 4 88 87 26 (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr) oder wirtschaftsfoerderung@dresden.de.

Von Ingolf Pleil