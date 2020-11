Dresden

Die Landeshauptstadt sieht die kommunalen Schulen für den digitalen Unterricht in der aktuellen Pandemiesituation gewappnet. „Dafür wurden allein in diesem Jahr knapp vier Millionen Euro aus dem Stadthaushalt aufgewendet“, teilte die Verwaltung auf DNN-Anfrage mit. Mit den neunen Coronavorschriften könnte es bei hohen Infektionszahlen wieder zu Einschränkungen des regulären Schulbetriebs kommen.

„Die Digitalisierung der Schulen ist eine der größten Herausforderungen für die Schulen selbst, aber auch für uns als Schulträger heute und in den kommenden Jahren“, erklärte dazu Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU).

Jahrelange Debatte über Digitalisierung

Seit Jahren wird über die Ausstattung der Schulen mit Computertechnik diskutiert. Der finanzielle Aufwand ist enorm. Besondere Brisanz hat das Thema nun in der Coronapandemie erlangt. Bereits im Frühjahr waren die Schulen gezwungen, das häusliche Lernen der Schüler zu organisieren. Vielfach scheiterte es an technischen Voraussetzungen vor allem bei Kindern aus wirtschaftlich schwachen Haushalten.

Schon vor der Pandemie hatte der Bund mit dem 5,5 Milliarden Euro umfassenden „ Digitalpakt“ ein enormes Investitionsvolumen ausgelöst. Das brauchte aber seine Zeit und legte den Schwerpunkt auch nicht auf die Endgeräte für Schüler. Dresden bekommt aus diesem Bundesprogramm etwa 27,9 Millionen Euro. Zunächst erstellten die Schulen bis Mitte des Jahres Medienkonzepte. Inzwischen will die Stadt mit der Umsetzung des Digitalpakts das städtische Tochterunternehmen Stesad beauftragen. Dazu sollen die Stadträte am 17. Dezember dem Oberbürgermeister „grünes Licht“ erteilen.

Stesad soll „ Digitalpakt “ umsetzen

Der Verwaltung fehlten dafür die personellen Ressourcen, über die die Stesad jedoch verfüge, heißt es in der Beschlussvorlage für den Stadtrat. Das Projekt muss nach den Vorgaben des Bundes bis Ende 2024 abgewickelt sein. Das Unternehmen soll alle Aufgaben des Förderprogramms übernehmen: eine Datennetzwerkinfrastruktur an 54 Schulstandorten schaffen, WLAN an allen kommunalen Schulen einrichten sowie Interaktions- und Präsentationstechnik, Notebooks, Tablets, Vorbereitungs-PCs und Roboter beschaffen. Für die Umsetzung der „sehr zeitkritischen Maßnahmen“ erhalte die Stesad ein Honorar aus dem Fördermittelbudget.

In der 1. Welle der Coronapandemie zeigte sich, dass nicht bis 2024 gewartet werden kann. Der Bund legte mit den Ländern ein Förderprogramm von insgesamt 550 Millionen Euro auf. Damit soll dafür gesorgt werden, „dass der digitale Unterricht auch Zuhause stattfinden kann“, erklärte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU) im Sommer.

7000 Notebooks an Dresdner Schulen

Dresden hat mit den 3,4 Millionen Euro aus diesem Programm und den eigenen Geldern aus dem Stadthaushalt jetzt 4300 Geräte beschafft und an die Schulen verteilt. Sie sollen an Schüler verliehen werden, wenn kein Präsenzunterricht möglich ist. Die Schulen sollen entscheiden, welche Kinder Geräte erhalten. Im Fokus sollen Kinder und Jugendliche stehen, bei denen „soziale Ungleichgewichte ausgeglichen werden müssen“. Insgesamt gebe es an den städtischen Schulen dann „rund 7000 Notebooks“. Damit stünden genügend Geräte zur Verfügung, um den Lehrern das Unterrichten mit den Werkzeugen der Lernplattform „LernSax“ zu ermöglichen, erklärte die Stadt.

Bildungsbürgermeister Donhauser sprach von „einem guten Anfang“, mit Blick auf die Zeit nach der Pandemie müsse dieser aber „weiter aufgestockt werden“. Dazu sollten dann auch die Mittel aus dem „ Digitalpakt“ dienen.

Motivation und Fortbildung wichtig

Die Stadt verwies darauf, dass die Medienkonzepte der Schulen keine abgeschlossenen Komplexe sein, sondern ständig weiterentwickelt werden sollen. Doch Bildungsbürgermeister Jan Donhauser verweist auch auf einen anderen wesentlichen Aspekt: „Es ist nur ein Teil der Wahrheit, dass durch das ,Aufrüsten’ der Schulen mit IT-Endgeräten die Digitalisierung der Schulen erfolgt.“ Die viel wichtigere Motivation der Lehrer zur Fortbildung und nicht zuletzt die Erhöhung der Akzeptanz digitaler Lehr- und Lernmittel in den Lehrerkollegien seien ebenso entscheidende Bausteine für den digitalisierten Unterricht.

Das Schulverwaltungsamt wünscht sich aber auch wesentlich mehr Support-Mitarbeiter, um die Computer und Netzwerke vor Ort in den Schulen zu warten. Und damit nicht genug: Eine weitere Herausforderung stelle in den nächsten Jahren die Ersatzbeschaffung der Geräte dar. „Hier ist jedwede Finanzierung bislang offen“, hieß es aus der Stadt.

