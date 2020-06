Dresden plant Kulturinseln gegen Corona-Folgen – Konzept in der Kritik

Dresden

Es liest sich erst einmal sehr gut. Gut 500.000 Euro soll die Stadt Dresden ausgeben, um der Schar der gebeutelten (vor allem freiberuflichen) Künstler zu Auftritten und Gagen zu verhelfen sowie gleichzeitig die Innenstadt zu beleben. Dazu sollen an zwölf verschiedenen Standorten kleine Pagodenzelte errichtet werden, in denen wiederum zu jeder vollen Stunde ein etwa 20-minütiger musikalischer Auftritt geboten wird.

„Damit möchten wir vor allem in Dresden und der Region lebende Künstler unterstützen, die im Moment keine Auftrittsmöglichkeiten haben“, heißt es in einem eigens dafür erstellten knapp 50-seitigen Konzeptpapier. Darin finden sich auch detaillierte Pläne für diese sogenannten Kulturinseln. Vom 23. Juli bis 12. September sollen sie jeweils von Donnerstag bis Sonnabend bespielt werden. Der erste Auftritt beginnt 13 Uhr, der letzte 18.30 Uhr.

Zwei Routen mit je sechs Stationen

Die Auftritte sollen außerdem „routenweise zeitversetzt“ sein, heißt es weiter. Hintergrund: Geplant sind zwei Routen mit je sechs Stationen, sprich Zelten. Die erste heißt „Kulturtour“ und ist zwischen Albertinum, Postplatz, Frauenkirche, Brühlscher Terrasse und Goldenem Reiter angesiedelt. Die zweite heißt „Shoppingtour“ und soll zwischen Kulturpalast und Hauptbahnhof stattfinden.

Thematisch rät das Konzept bereits zu diversen Musikrichtungen zwischen Jazz, Songwriting und Klassik. Auch Theater, Comedy, Pantomime und Straßenkunst werden erwähnt. Mögliche Einrichtungen, welche die Kulturinseln mit ihrem Programm bespielen könnten, sind ebenfalls aufgelistet: Herkuleskeule, Dixieland Festival, Comödie, Boulevardtheater, Tenza Tanzschmiede, FriedrichstaTT Palast, Comedy & Theater Club, Ostrale, Jazztage.

Der Ausschuss für Kultur und Tourismus sprach sich am Montag hinter verschlossenen Türen für das von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) vorgelegte Konzept aus. Allerdings soll es Anpassungen geben. Dazu zählt unter anderem der Vorschlag, die Jury zu ergänzen.

Laut Vorlage für den Stadtrat, der am Donnerstag über die Vorlage zu den Kulturinseln entscheiden wird, soll das Geld „aus dem Budget des Geschäftsbereiches des Oberbürgermeisters sowie dem Budget des Geschäftsbereiches für Kultur und Tourismus bereitgestellt und von der Haushaltssperre ausgenommen“ werden. Mit dem Freistaat soll Hilbert zudem über weitere Fördermöglichkeiten für die Kulturinseln verhandeln. Hilbert hatte die Vorlage überraschend selbst in den Stadtrat eingebracht.

Kritik von Linksfraktion

Der Verweis darauf, dass das Geld für die Kulturinseln sozusagen an der Haushaltssperre vorbeigelotst wird, gefällt nicht jedem – weil sie beispielsweise im Fall anderer kommunal geführter Kultureinrichtungen wie dem Societaetstheater weiter bestehen bleibt. Das hatte bereits Christiane Filius-Jehne, Fraktionssprecherin der Grünen im Stadtrat, vor wenigen Tagen in einem Telefongespräch thematisiert.

Bereits vor der Zusammenkunft des Kulturausschusses hatte die Fraktion Die Linke per Mitteilung nachgelegt. In seiner Kritik wird Stadtrat Magnus Hecht, der auch im Ausschuss für Kultur und Tourismus sitzt, ironisch-prosaisch. „Auf den durch die Corona-Situation ausgetrockneten Boden der Veranstaltungsbranche in Dresden, auf die verordnete Dürre der Kultur“ lasse Hilbert 500.000 Euro regnen, wird Hecht zitiert. „Viele in der Vorlage nicht bedachte Veranstalter haben umsonst Konzepte ausgearbeitet und fallen nach Hilberts Entscheidung einfach hinten runter“, fürchtet er. Die Künstler könnten von den Gagen auch nur wenige Tage auskommen und blieben auf andere Förderprogramme angewiesen. Außerdem sieht er eine Parallele: „Es ist vermutlich diese Größenordnung von 500.000 Euro, die im Haushaltsentwurf bei der freien Szene gespart werden soll.“

Seine Fraktions- und Ausschusskollegin Anja Apel, die auch im Beirat des Societaetstheaters sitzt, machte in der selben Mitteilung ihre eigene Rechnung auf. Mit den vorgeschlagenen 500.000 Euro könne das Societaetstheater fünf Jahre lang jährlich jeweils zehn bis zwölf Inszenierungen entstehen lassen, die bis zu 20 Mal im eigenen Haus und in vielen Vorstellungen außerhalb gezeigt werden könnten. Nach Apels Schätzung bis zu 900 Vorstellungen. Bei Hilberts Vorgehen spricht sie von „Eigenmächtigkeit“ und „Selbstinszenierung“.

Von Torsten Klaus