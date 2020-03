Dresden

In Dresden werden derzeit fünf Patienten stationär behandelt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das bestätigt die Stadtverwaltung am Freitag. „Die Beschäftigten, welche die Betreuung der Patienten sichern, werden vom Betriebsarzt überwacht“, teilt die Stadt mit. Weitergehende Daten möchte das Rathaus zum Schutz der Patienten und eines geordneten Betriebs in der Einrichtung nicht preisgeben.

Laut Gesundheitsamt sind in Dresden jetzt insgesamt 97 Personen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 20. März, 12 Uhr) – 37 mehr als am Donnerstag.

