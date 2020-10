Dresden

Dresden gilt ab sofort als Risikogebiet und verschärft deshalb binnen kürzester Zeit erneut die Coronaregeln. Besonders gravierend: Ab Dienstag müssen die Menschen an Haltestellen und belebten Orten in der Innenstadt auch unter freiem Himmel eine Maske tragen. Zudem wird die Zahl der Personen bei Feiern noch einmal deutlich mehr eingeschränkt. Darüber hinaus kommt die Sperrstunde für Gastronomen. Die DNN erklären, was die Dresdner beachten müssen.

Darum greift die Stadt durch: Dresden ist jetzt Risikogebiet

Nachdem bereits am Dienstag die 7-Tages-Inzidenz von 35 Infizierten auf 100 000 Einwohner überschritten worden war und sich die Stadt mit einer Allgemeinverfügung zum Erlass verschärfter Spielregeln zum Handeln gezwungen sah, wurde nun die wichtige Schwelle von 50 Ansteckungen gerissen. Aktuell liegt der Wert bei 57. Damit gilt Dresdens als Risikogebiet – was weitere Einschränkungen mit sich bringt. Diese werden ab Dienstag, 27. Oktober, 0 Uhr, in Kraft treten. „Die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus im Moment in unserer Stadt verbreitet, macht weitere Einschränkungen in jedem Fall erforderlich“, erklärt Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). Damit sich die Menschen und die unterschiedlichen Wirtschaftsbereiche darauf vorbereiten können, habe sich die Verwaltung bewusst entschieden, die Verordnung erst nach dem Wochenende in Kraft treten zu lassen.

Hier muss jetzt auch im Freien eine Maske getragen werden

Ab Dienstag muss ein Mund-Nase-Schutz teilweise auch unter freiem Himmel getragen werden. Das betrifft einerseits Haltestellen und Wochenmärkte. Vor allem aber wird die Maske nun auch in belebten Bereichen der Dresdner Innenstadt zur Pflicht. Gemeint sind dabei große Teile der Altstadt, die Hauptstraße und die Augustusbrücke sowie die komplette Äußere Neustadt und Teile der Albertstadt und der Leipziger Vorstadt (siehe Karten). Die Pflicht gilt von Montag bis einschließlich sonnabends in der Zeit zwischen 7.30 bis 4 Uhr des Folgetages. Ausgenommen sind lediglich Jogger und Radfahrer.

Hier gilt die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen

Schon jetzt müssen Mund und Nase in Bussen und Bahnen, Läden, Einkaufszentren, aber auch allen anderen öffentlich zugänglichen Einrichtungen wie etwa Museen, Theatern und Kinos bedeckt werden. Gleiches gilt in allen gastronomischen Einrichtungen inklusive Imbiss- und Caféangeboten. Verfügt die Einrichtung über Sitzmöglichkeiten, muss die Mund-Nasen-Bedeckung bis zum Erreichen des Platzes getragen werden. Am Platz selbst darf die Bedeckung abgenommen werden. Auch in Kirchen, auf Messen, bei Kongressen sowie Sport- und Großveranstaltungen muss ei­ne Maske getragen werden. Die Stadt hat bereits angekündigt, auch bei leichten Verstößen künftig viel konsequenter durchzugreifen.

Die Sperrstunde für Kneipen kommt, Puffs müssen schließen

Große Einschränkungen gibt es fortan auch für die Gastronomie. Schank- und Speisewirtschaften dürfen demnach zwischen 22 und 5 Uhr nicht öffnen. Auch Alkohol darf in diesem Zeitraum nicht mehr verkauft werden, was auch die Spätshops und Tankstellen betrifft. Au­ßerdem bleiben Bordelle und ähnliche Einrichtungen ab Dienstag ge­schlossen.

Das gilt bei Feiern, Veranstaltungen und Kundgebungen

Bei privaten Zusammenkünften und Familienfeiern in Gaststätten oder in angemieteten Räumen dürfen ab Dienstag nur noch bis zu zehn Menschen teilnehmen, gleiches gilt für Betriebs- und Vereinsfeiern. Bislang waren bis zu 25 Personen möglich. Bei Sport- und Großveranstaltungen sowie bei Ansammlungen und Veranstaltungen im öffentlichen Raum sind nur noch maximal 100 Gäste erlaubt. Ausnahme sind Einrichtungen mit einem genehmigten Hygienekonzept. Dazu gehören etwa Kinos oder Theater. Auch Kundgebungen im Sinne des Versammlungsrechts sind davon ausgenommen. Hier gilt, was schon in der ersten Verfügung festgehalten ist: Demos sind generell verboten, stationäre Versammlungen aber weiterhin möglich. Allerdings müssen alle Teilnehmer ei­nen Mund-Nase-Schutz tragen. Zudem gibt es eine Obergrenze, die sich nach der folgenden Formel berechnet: Für jede Person muss ein Bereich von vier Quadratmeter zur Verfügung stehen, damit der Abstand zwischen den Teil­nehmern gewährleistet werden kann.

Die Daten der Gäste müssen gespeichert werden

Schon jetzt müssen von Gästen vielerorts die Daten gespeichert werden, um die mögliche Nachverfolgung der Kontakte gewährleisten zu können. Veranstalter und Betreiber von Groß- und Sportveranstaltungen sowie Sportstätten, Gastronomie, Hotels und Beherbergungsstätten müssen von den Besuchern und Gästen den Namen, die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und den Zeitraum des Besuchs erheben. Gleiches gilt für Ansammlungen im öffentlichen Raum. Nach einem Monat sind die Daten zu vernichten. Ausnahmen gelten unter anderem für Café- und Imbissangebote.

Von Sebastian Kositz