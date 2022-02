Dresden: Wie eine Tanzstunde zum Corona-Treiber wurde

Dresden

Wieder muss eine Schule in Dresden wegen unkontrollierter Corona-Ausbrüche vollständig ihre Pforten schließen. Betroffen sind die Kinder der 93. Grundschule in Dobritz, in der sich das Virus über alle Klassenstufen ausgebreitet hat. 36 positive Tests registrierte das Kultusministerium und zog deshalb die Reißleine. Nur noch eine Klasse war von Infektionen verschont geblieben. Nun werden alle Kinder erst am 28. Februar zum ersten Schultag nach den Ferien ihre Klassenzimmer wiedersehen.

Je sechs Klassen an einer Oberschule und einem Gymnasium

Bislang verhängte das Ministerium relativ selten vollständige Schulschließungen. Die 88. Grundschule in Hosterwitz bleibt noch bis Dienstag vollständig geschlossen, ansonsten ist aktuell keine Schule betroffen. Aber an einigen Einrichtungen treten gehäuft positive Tests auf. So hat das Ministerium an der 138. Oberschule gleich sechs Klassen aus dem Rennen genommen, hier waren 35 positive Tests registriert worden. Am Gymnasium Plauen hat es ebenfalls sechs Klassen getroffen, 27 positive Tests wurden gezählt.

Manchmal treten auch in einer einzigen Klasse sehr viele Infektionen auf. So gab es am Pestalozzi-Gymnasium in einer fünften Klasse 16 positive Fälle, an der 103. Grundschule wurden in einer 2. Klasse elf Kinder positiv getestet und an der 108. Grundschule in einer 2. Klasse ebenfalls elf Kinder. Die einzügige 74. Grundschule ist zur Hälfte geschlossen, nachdem das Ministerium zwei Klassenstufen in die „häusliche Lernzeit“ geschickt hat.

Positive Fälle nach der Tanzstunde

Oft lässt sich nicht nachvollziehen, wie das Virus in die Klassen eingetragen wurde. Bei den IBB-Ganztagsschulen ist das anders. Hier geht das Ministerium davon aus, dass sich die Infektionen nach einer gemeinsamen Tanzstunde der Klassenstufe 9 am 31. Januar ausgebreitet haben. Elf positive Fälle wurden seitdem in den vier Klassen registriert, die nun auch erst am 28. Februar zurück in die Schule kommen dürfen.

Fünf Infektionen trotz „häuslicher Lernzeit“

Manchmal hilft auch eine siebentägige „häusliche Lernzeit“ nicht: An der 147. Grundschule war eine 4. Klasse vom 1. bis 7. Februar zu Hause, trotzdem gab es in dieser Zeit fünf neue Infektionen, so dass das Ministerium die Auszeit bis einschließlich 11. Januar verlängert hat.

54 Schulen von Schließungen betroffen

54 Dresdner Schulen sind gegenwärtig von Schließungen betroffen, darunter 26 Grundschulen, elf Oberschulen, elf Gymnasien, zwei Ganztagsschulen und vier Förderschulen. Zwei Grundschulen sind vollständig geschlossen, an den anderen 24 fehlen 44 Klassen. An den Oberschulen sind 33 Klassen nicht im Präsenzunterricht, an den Gymnasien 20 Klassen. Hinzu kommen sechs Klassen an Ganztagsschulen und sechs Klassen an Förderschulen.

Das Ministerium kann Schulklassen teilweise schließen, wenn mehrere Tests positiv ausfallen. Wird dagegen nur ein Schüler positiv getestet, kann die Klasse im Präsenzunterricht bleiben. Wann eine Klasse oder eine Schule geschlossen wird, liegt im Ermessen des Ministeriums. Die Stadtverwaltung meldet am Dienstag 124 Schulen mit Coronafällen und 75 betroffene Kindertagesstätten.

Die betroffenen Schulen 15. Grundschule: eine Klasse (bis 10. Februar) 16. Grundschule: drei Klassen (bis 10. Februar) 25. Grundschule: eine Klasse (bis 9. Februar) 30. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 32. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 33. Grundschule: zwei Klassen (bis 10./11. Februar) 37. Grundschule: vier Klassen (bis 9./10./11. Februar) 39. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 41. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 44. Grundschule: eine Klasse (bis 9. Februar) 51. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 56. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 65. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 68. Grundschule: sechs Klassen (bis 9./11. Februar) 74. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 88. Grundschule: vollständige Schließung bis 8. Februar 90. Grundschule: eine Klasse (bis 9. Februar) 91. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 93. Grundschule: vollständige Schließung (bis 11. Februar) 102. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 103. Grundschule: drei Klassen (bis 9./11. Februar) 106. Grundschule: vier Klassen (bis 10./11. Februar) 108. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 135. Grundschule: eine Klasse (bis 9. Februar) 147. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) Grundschule Weißig: eine Klasse (bis 11. Februar) 9. Oberschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 30. Oberschule: fünf Klassen (bis 9./10./11. Februar) 35. Oberschule: drei Klassen (bis 9. Februar) 36. Oberschule: drei Klassen (bis 10./11. Februar) 62. Oberschule: fünf Klassen (bis 9. Februar) 76. Oberschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 101. Oberschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 116. Oberschule: drei Klassen (bis 10./11. Februar) 138. Oberschule: sechs Klassen (bis 11. Februar) Oberschule Pieschen: drei Klassen (bis 9./11. Februar) Oberschule Weißig: eine Klasse (bis 10. Februar) Tschirnhaus-Gymnasium: drei Klassen (bis 10. Februar) Hülße-Gymnasium: eine Klasse (bis 10. Februar) Gymnasium Dreikönigsschule: eine Klasse (bis 11. Februar) Gymnasium Klotzsche: eine Klasse (bis 11. Februar) Pestalozzi-Gymnasium: eine Klasse (bis 11. Februar) Nexö-Gymnasium: eine Klasse (bis 11. Februar) Curie-Gymnasium: zwei Klassen (bis 9./11. Februar) Gymnasium Bürgerwiese: eine Klasse (bis 10. Februar) Vitzthum-Gymnasium: zwei Klassen (bis 10./11. Februar) Gymnasium Johannstadt: eine Klasse (bis 10. Februar) Gymnasium Plauen: sechs Klassen (bis 11. Februar) Freie Waldorfschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) IBB-Ganztagsschule: vier Klassen (bis 11. Februar) Förderzentrum „Makarenko“: eine Klasse (bis 11. Februar) Erich Kästner Schule: eine Klasse (bis 11. Februar) Förderzentrum Albert Schweitzer: eine Klasse (bis 11. Februar) Förderzentrum Dinglingerschule: drei Klassen (bis 11. Februar)

Von Thomas Baumann-Hartwig