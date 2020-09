Dresden

An Dresdens Schulen gibt es weitere Corona-Fälle. Wie die Stadt mitteilt, ist der Schüler einer 11. Klasse am Gymnasium Cotta positiv auf Covid-19 getestet worden. Er war vor einer Woche aus dem Urlaub zurückgekehrt. Aktuell ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Jahrgangsstufe ganz oder teilweise in Quarantäne begeben muss.

In der 25. Grundschule sind seit dem 4. September die Schüler einer 3. Klasse sowie eine Lehrerin und eine Horterzieherin als Kontaktpersonen abgesondert. Die 24 Menschen bleiben bis zum 18. September in Quarantäne.

Bereits am vergangenen Mittwoch wurde bekannt, dass sich ein Elftklässler am St. Benno-Gymnasium mit dem Coronavirus infiziert hatte. Insgesamt befinden sich bis zum 16. September 110 Personen in Quarantäne.

