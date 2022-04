Dresden: Warum wir weiter Maske tragen sollten

Dresden

Das städtische Klinikum Dresden hofft beim Thema Corona auf eine Trendwende. Die Zahl der Patienten mit Corona ist in den vergangenen Tagen gesunken. Wurden am vergangenen Freitag noch 89 Patienten auf Normalstationen isoliert, so waren es am Mittwoch 78 und am Donnerstag 69. Die Zahl der Intensivpatienten ist von neun am vergangenen Freitag auf fünf am Donnerstag gesunken.

Ausfallquote beim Personal geht zurück

Die Ausfallquoten unter den Beschäftigten würden auch zurückgehen. Ob sich diese Trendumkehr fortsetze, müsse sich in den nächsten zwei bis drei Wochen bestätigen, so eine Klinik-Sprecherin. Professor Sebastian Schellong, Medizinischer Direktor des Städtischen Klinikums, mahnt: „Auch wenn weniger Covid-Patienten schwer erkranken und derzeit viele Lockerungen realisiert werden, ist es dringend geraten, in Innenräumen und bei Menschenansammlungen die Hygieneregeln weiter einzuhalten und eine Maske zu tragen.“

Die derzeit kursierende Omikron-Variante sei hochansteckend. Auch Betroffene mit milden Verläufen müssten in Quarantäne und stünden im Arbeitsalltag nicht zur Verfügung. „Diese Situation führt in vielen Unternehmen – so auch in unserem Klinikum – zu zusätzlichen Belastungen“, so der Medizinische Direktor.

Weitgehende Lockerungen trotz hoher Inzidenzen

In Sachsen entfällt ab Sonntag in vielen Bereichen – beispielsweise beim Einkaufen – die Maskenpflicht. Die weitgehenden Lockerungen gehen einher mit hohen Inzidenzwerten, die aber nicht zu einer Überlastung des Gesundheitswesens führen, da die meisten Infizierten nur leicht oder gar nicht erkranken.

Von Thomas Baumann-Hartwig