Einen Impftermin zu bekommen ist gerade nicht so einfach, manche stehen Stunden Schlange und haben dann doch kein Glück. Und nicht nur das. Manche Ärzte in und um Dresden müssen vereinbarte Impftermine wieder absagen. Woran das liegt und wie es mit der Terminvergabe besser laufen könnte.

Die Schlange von Impfwilligen in der Gemeinschaftspraxis „Die Schanzenärzte“ an der Rudolf-Renner-Straße reicht am Dienstag bis auf die Straße. Quelle: Anja Schneider