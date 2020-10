Dresden

Geduldig spricht André Richter auf die junge Frau ein. „Sie müssen Ihre Maske auch über die Nase schieben“, sagt er. In den Fahrzeugen der Dresdner Verkehrsbetriebe herrscht schließlich seit dem Frühjahr die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken. Die Frau diskutiert kurz, weil sie es nicht mag, wie ihre Brille durch die Maske beschlägt – und folgt dann den Anweisungen des Polizisten.

Eine Szene, die vielleicht alltäglich wird. Denn am Montag haben erstmals Beamte des Einsatzzuges der Dresdner Polizei den korrekten Sitz von Gesichtsmasken in den Straßenbahnen geprüft. Man wolle so den steigenden Infektionszahlen entgegenwirken, begründet Polizeisprecher Marko Laske. Es werde weitere Kontrollen geben.

Es gehe nicht darum, möglichst viele Verstöße aufzuzeigen und Bußgelder zu kassieren, betonte Laske. Vielmehr sollten die Menschen sensibilisiert werden. „Und wir möchten uns einen Überblick verschaffen, wie das aktuelle Lagebild ist, ob sich die Bürger daran halten.“ Auch andere Städte reagieren: So kündigte Chemnitz am Montag verschärfte Kontrollen in Bus und Bahn, in Gaststätten, und Betrieben an, um das Einhalten der Maskenpflicht zu überprüfen.

Seit dem 1. September 2595 Verstöße in Dresden

Am Montag hatten in Dresden vier Personen keine Maske auf und müssen 60 Euro Bußgeld zahlen. In 59 Fällen blieb es bei einer üblichen Verwarnung. So trug etwa eine Frau beim Bahnfahren keinen Mund-Nasen-Schutz. Von den Polizisten angesprochen, räumte sie ein, dass sie vergessen habe, die Maske aufzusetzen –und holte das sogleich nach. Ein 20-jähriger Student, der ebenfalls ohne Maske in der Bahn unterwegs war, zeigte ein Attest vor, das ihn nach einer Nasenoperation vom Tragen einer Maske befreite. Die Kontrolle der Polizei in Uniform bezeichnete er als „ein wenig gruselig“. Die Reaktionen der Fahrgäste auf die Kontrollen reichten von Zustimmung bis hin zu Unverständnis. „Das macht doch alles keinen Spaß mehr“, sagte eine ältere Dresdnerin.

59 Verwarnungen: Eine üblich Ausbeute, wie Martin Mauthner vom Gemeindlichen Vollzugsdienst einschätzt. Er kontrolliert bereits seit eineinhalb Monaten in den Fahrzeugen der DVB. Besonders nachts gebe es mehr Verstöße.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden seit dem 1. September 2595 Verstöße gegen die Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr sowie in Geschäften registriert. Eine Ordnungswidrigkeit liege jedoch nur vor, wenn vorsätzlich gegen die Regeln verstoßen werde, so eine Stadtsprecherin. Die mit einem Bußgeld geahndeten Verstöße liegen „im mittleren zweistelligen Bereich“.

Von uh