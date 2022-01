Dresden

Eine Petition auf der Internetpräsenz der Landeshauptstadt Dresden richtet sich jetzt gegen die Impfpflicht für das Personal in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Der Initiator Heiko Müller, Stadtrat der AfD-Fraktion, fordert Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf, „sich unverzüglich auf allen Ebenen für die Streichung und die Abschaffung der Impfpflicht im Gesundheitswesen und der Pflege einzusetzen und sich entschieden gegen jede weitere Einführung einer allgemeinen Impfpflicht oder Impfpflicht für bestimmte Alters- und/oder Berufsgruppen auszusprechen und dies abzulehnen“. Bis zum Mittwochabend hatte die Petition 3850 Unterstützer gefunden.

Massive Unterversorgung in der Pflege?

Die ab Mitte März 2022 geltende Impfpflicht im Gesundheitsweisen und der Pflege werde zu einem massiven Personalmangel in diesen Berufsgruppen führen, erklärte der AfD-Stadtrat. Die Impfquote unter den Beschäftigten in Pflegeheimen liege in Sachsen bei 65 Prozent. Damit sei ab Mitte März mit einer massiven Unterversorgung in der stationären und ambulanten Pflege in Dresden rechnen. Es werde zu einem Kollaps im Gesundheitswesen und der Pflege kommen, begründete Müller die Petition.

Die Stadtverwaltung prüft jetzt die Petition, erklärte Stadtsprecher Kai Schulz. „Jede Petition wird von uns geprüft, ob wir als Kommune zuständig sind. Das ist bei der angesprochenen Petition gegen eine Impfpflicht in der Kürze der Zeit noch nicht abschließend erfolgt. Fakt ist aber auch, dass eine kommunale Petition Bundesrecht nicht aushebeln kann.“

Ist der Stadtrat zuständig?

Der Petitionsausschuss des Stadtrats könne nur Petitionen behandeln, die in die Zuständigkeit des Stadtrats fallen. „Petitionen, die in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters, des Landes oder – wie hier – des Bundes fallen, werden deshalb nur zur Kenntnis an den Petitionsausschuss gegeben und von der Abteilung Bürgeranliegen beantwortet“, so Schulz.

Stadtrat soll debattieren

Müller erklärte auf Nachfrage, seine Petition richte sich ausdrücklich gegen die Konsequenz der Impfpflicht – ein Betretungsverbot für ungeimpftes Personal in den Einrichtungen. „Dieses wird vom städtischen Gesundheitsamt verhängt. Das fällt in die Zuständigkeit des Stadtrats“, erklärte er. Er wolle mehr als 10 000 Unterstützer aktivieren, weil in diesem Fall der Stadtrat direkt über die Petition debattieren müsse.

Von Thomas Baumann-Hartwig