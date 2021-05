Dresden

Wer in Dresden vollständig geimpft oder von einer Coronainfektion genesen ist, muss sich ab Sonnabend nicht mehr an die geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen halten. Das teilte die Stadt zu der vom Bund beschlossenen Verordnung für Geimpfte und Genesene mit.

Demnach könnten Geimpfte und Genesene Menschen mehrerer Haushalte treffen und zwischen 22 und 5 Uhr problemlos rausgehen. Zudem dürften sie shoppen (Click&Meet), in den Zoo oder zum Friseur gehen, ohne ein Schnelltestergebnis vorzeigen zu müssen.

Quarantänepflicht entfällt

Laut Bundesregierung entfallen für Geimpfte und Genesene auch die Beschränkungen beim Thema Sport. Heißt: Kontaktloser Individualsport wie Joggen oder Klettern ist für sie auch mit Menschen anderer Hausstände möglich. Ähnlich entspannt wird es beim Thema Quarantäne. Wer Kontakt zu einem Infizierten hatte oder aus dem Ausland einreist, muss nicht mehr in häusliche Isolation. Ausnahmen bilden Reisen aus sogenannten Virusvarianten-Gebieten. Trotz aller Erleichterungen müssen Geimpfte und Genesene weiterhin Abstand halten und eine Maske tragen, wo es die anderen auch müssen.

Nachweis von Impfschutz und Genesung

Als Nachweis für den vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus genügt laut Bundesregierung der Impfpass, wobei seit der letzten Impfung zwei Wochen vergangen sein müssen. Wer als Genesener die neuen Freiheiten nutzen will, muss ein positives PCR-Testergebnis nachweisen können, dass mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate alt ist. Ob nur das Schreiben des Gesundheitsamtes oder auch der Nachweis in der Corona-Warn-App oder andere Belege genügen, ist bislang unklar.

Bundesnotbremse gilt weiterhin

Trotz der neuen Verordnung für Geimpfte und Genesene gelten in Dresden weiterhin die Regeln der sogenannten Bundesnotbremse, die kreisfreien Städten und Landkreisen einheitliche Maßnahmen nach einer dreitägigen Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 vorschreibt. Dresdens Inzidenz lag am Freitag laut RKI bei 112,4. Geschäfte laufen also weiterhin nur im Click&Meet- und Schulen im Wechselbetrieb. Eine Lockerung der Maßnahmen ist erst in Sicht, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt fünf Werktage nacheinander unter der 100er-Schwelle bleibt.

Zusätzliche Maßgaben vom Freistaat

Was unter der 100 möglich ist, soll laut Stadtverwaltung die neue Sächsische Corona-Schutzverordnung regeln, die am Montag in Kraft treten soll. Im Falle von Beerdigungen stehe bereits fest, dass alle Besucher einen Negativtest vorweisen müssen, wenn mehr als zehn Personen zusammen kommen. Ebenso wenig will der Freistaat von der Testpflicht für Mitarbeiter und Inhaber von Friseur- und Fußpflegebetrieben abrücken. Die Dresdner Allgemeinverfügung zur Beschränkung des öffentlichen Alkoholkonsums soll parallel zum neuen Regelwerk des Freistaats aufgehoben werden.

Von Laura Catoni