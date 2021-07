Dresden

Die Kritik ist deutlich: „Fragwürdig“ nennt Carsten Schöne vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Dresden die Verteilung der Gelder aus dem Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ in Sachsen. „In den Kommunen kommt kaum etwas an“, erklärt Regionalleiter Schöne vom „Paritätischen“, dem Dachverband für viele soziale Vereinigungen.

In dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ für Kinder und Jugendliche werden insgesamt zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Davon, so berichtet Anneka Klamt aus der Pressestelle des Bundesfamilienministeriums, setze das Ressort insgesamt eine Milliarde Euro für die frühkindliche Bildung, Ferienfreizeiten und Familienerholung, zusätzliche Sozialarbeit und Freiwilligendienstleistende ein. Das Bundesbildungsministerium gebe eine Milliarde Euro für den Abbau pandemiebedingter Lernrückstände aus.

In Dresden andere Verteilung gewünscht

Daraus wird in Dresden abgeleitet, dass der Bund diese beiden Bereich gleichmäßig bedenken wollte. „Eine Verteilung der Mittel im Verhältnis 50 zu 50 wäre wünschenswert gewesen“, teilte die Dresdner Stadtverwaltung auf DNN-Anfrage mit. Stattdessen würden jedoch von mehr als 110 Millionen Euro, die in Sachsen zur Verfügung stehen, 88 Prozent auf die Schulen verteilt und lediglich fünf Prozent in den Bereich der Freiwilligenarbeit und Schulsozialarbeit und sieben Prozent in den Bereich Jugenderholung, Freizeiten und Jugendarbeit fließen.

Tatsächlich erhalten die Länder jedoch nur 1,3 Milliarden vom Bund und davon sollen eine Milliarde ge­gen Lernrückstände, 70 Millionen für Jugendfreizeiten, außerschulische Jugendarbeit und Jugendhilfe sowie 220 Millionen Euro für Schulsozialarbeit und Freiwilligendienste ausgegeben werden. 700 Millionen Euro verteilt der Bund über eigene Programme.

Beim paritätischen Wohlfahrtsverband wird es jedoch genauso gesehen wie in der Stadt. Mit der jetzigen Verteilung „werden Kinder und Jugendliche auf den Status als Schüler reduziert“, kritisiert Verbandsvertreter Schöne. Die jungen Menschen seien jedoch mehr als das. Auch der Schaden durch die Pandemie betreffe mehr Bereiche als die Schule. In den Familien sei es verstärkt zu Spannungen gekommen, Alltagsstrukturen seien weggebrochen und Kontakte zwischen den Jugendlichen jenseits der Schule ebenfalls.

Geld für Digitalisierung nötig

Die Schulsozialarbeit beispielsweise sei zwar im Programm des Freistaats erwähnt, diese Aussage sei jedoch nicht mit den nötigen Geldern untersetzt, erklärt Schöne. Ähnlich sei es bei der Digitalisierung. Auch dabei gebe es zu wenig Geld für die örtlichen Träger der Jugendhilfe – also den Bereich in den Städten und Kreisen.

Ob im Jugendclub vor Ort oder in der Jugendwohngruppe: Die technische Ausstattung sei „nicht auf dem aktuellen Stand oder nur für den dienstlichen Gebrauch der Fachkräfte bestimmt“, hat Landesgeschäftsführer Michael Richter vom Paritätischen in einem Schreiben an die Staatsregierung festgehalten. Geräte für die Kinder und Jugendlichen gebe es kaum. Deshalb müssten Gelder aus dem Aufhol-Programm auch in die digitale Ausstattung von Jugendhilfeangeboten fließen. 15 Millionen sollte das Land sachsenweit dafür mobilisieren.

Für Carsten Schöne ist klar: „Junge Menschen müssen in Jugendhilfeeinrichtungen aller Art Zugang zu digitalen Medien bekommen.“ Alle offenen Treffs und Häuser oder mobilen Angebote sollten die höchste Priorität haben, Wohneinrichtungen und Beratungsstellen folgen. Neben 5000 Euro pro Einrichtung für Geräte, Programme und Internetzugänge müssten 800 Euro für die Weiterbildung der Mitarbeiter bereitgestellt werden.

Von Ingolf Pleil