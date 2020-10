Dresden

Die Dresdner Corona-Ampel steht auf Rot. Das hat auch Konsequenzen für alle, die ihre Liebsten in Krankenhäusern besuchen möchten. Wie Pressesprecher Victor Franke am Freitagnachmittag mitteilt, gilt für das Diakonissenkrankenhaus ab dem 26. Oktober ein Besuchsverbot. Die Entscheidung wird mit der kurz zuvor veröffentlichten Allgemeinverfügung begründet.

Es gibt jedoch Ausnahmen: Patientinnen auf der Wochenstation dürfen einen Besucher empfangen. Außerdem sei laut Franke die Begleitung sterbender Menschen durch Angehörige weiterhin möglich. In beiden Fällen müssen sich die Besucher an der Rezeption melden und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Trotz steigender Corona-Zahlen finden im Diako weiterhin Sprechstunden, geplante Untersuchungen und Operationen statt. Corona-Patienten werden in Bereichen behandelt, die räumlich und personell vom Normalbetrieb abgetrennt sind, teilt Victor Franke mit.

Anzeige

Besuch nur in Ausnahmefällen

Im Städtischen Klinikum gilt bereits seit Donnerstag ein Besuchsverbot. Dies gelte für alle Standorte des Klinikums, teilen die Verantwortlichen auf der Internetseite mit. Ausnahmen gelten hier für Begleitpersonen von Minderjährigen, betreuenden oder bevollmächtigten Personen von Patienten, die keine eigenen Entscheidungen treffen können sowie bei triftigen medizinischen Gründen, heißt es weiter. In diesen Fällen sei ein Besucher pro Patient erlaubt.

Das Dresdner Uniklinikum hat das Besuchsverbot bereits am 21. Oktober in Kraft gesetzt. Ausnahmen müssen von den Patienten oder Besuchern direkt mit der jeweiligen Station abgesprochen werden, teilen die Verantwortlichen online mit. Wird eine Ausnahme genehmigt, muss der Besucher seine Kontaktdaten angeben, um eventuelle Infektionsketten verfolgen zu können, heißt es. Außerdem müssen Besucher überall einen Mund- und Nasenschutz tragen. Masken mit Ausatmeventil sind nicht erlaubt.

Ambulante Termine finden weiterhin statt

Außerdem ist das Einhalten des eineinhalb Meters Abstand Pflicht und im Falle eines Besuchs müssen auch die Patienten auf dem Zimmer einen Mund- und Nasenschutz tragen. Ausnahmen gelten hier nur für kleine Kinder oder Menschen, die eine medizinische Begründung vorweisen können. Ambulante Termine finden weiterhin statt, heißt es auf der Internetseite des Uniklinikums außerdem. Es werde aber darum gebeten, dass die Patienten ohne Begleitperson kommen bzw. diese draußen vor dem Klinikgebäude warten. Dies gelte nicht für Erziehungsberechtigte von Kindern. Das Desinfizieren der Hände ist beim Betreten der Gebäude des Uniklinikums Pflicht.

Von Lisa-Marie Leuteritz