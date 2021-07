Coronavirus - Am Stadion oder an der Schule: Großer Andrang bei mobilen Impfteams in Sachsen

Ein kleiner Piks vor dem Fußballspiel gefällig? In Sachsen sind zurzeit mobile Impfteams an vielen Orten unterwegs. Beim Auftakt waren sogar die Organisatoren von der Resonanz überrascht – etwa vor dem Dresdner Dynamo-Stadion.