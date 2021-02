Dresden

„Skandal!“, schallt es in den sozialen Medien, die Stadtverwaltung in Dresden fälscht die Zahl der Corona-Toten. So wurde im Februar „neue Todesfälle“ vermeldet, obwohl die Menschen im Januar oder teilweise im Dezember verstorben waren. Der Grund für die Verzögerungen liegt auf der Hand für diejenigen, die das Wort „Skandal“ schnell in ihre Tastatur tippen: „Ängstliche Menschen lassen sich leichter steuern.“ Was ist dran an den Vorwürfen?

Die Fakten: 44 Corona-Tote im Februar

Die Stadtverwaltung meldet am Mittwoch 834 Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie. Das ist ein Plus von 14 im Vergleich zum Dienstag. Am Mittwoch selbst wurde aber kein Todesfall registriert. Dafür wurden beispielsweise am 9. Februar zwei Verstorbene neu in die Bilanz aufgenommen, am 7. Februar und am 6. Februar kamen ebenfalls zwei Todesfälle neu dazu. Den Angaben von Mittwoch zufolge ist zuletzt am 14. Februar eine Person an Corona gestorben. Wieso also wird ein Plus von 14 Verstorbenen registriert?

Der Ablauf: So wird ein Todesfall gemeldet

Wenn ein Patient an Corona verstirbt, liegt laut städtischem Gesundheitsamt die Meldepflicht bei dem Arzt, der den Tod im Zusammenhang mit einer Coronainfektion feststellt. „Die Meldung soll innerhalb von 24 Stunden erfolgen.“

Wann steht ein Todesfall in der Bilanz?

Das hängt davon ab, wann die Meldung tatsächlich im Gesundheitsamt eingeht und welche Bearbeitungskapazitäten beim Eingang der Meldung zur Verfügung stehen.

Der Grund: Warum es zu Verzögerungen kommt

„Viele Ärzte kommen ihrer Meldepflicht nicht nach“, so das Gesundheitsamt. In diesen Fällen erfährt die Behörde vom Tod des Patienten erst nach dem Eingang der Todesbescheinigung durch das Standesamt. Wenn die Person in Dresden verstorben ist, dauert das ungefähr eine Woche. Falls ein Dresdner nicht in Dresden verstorben ist, wird die Behörde in Dresden vom zuständigen Gesundheitsamt über den Tod informiert – mit entsprechender Verzögerung.

Die Überlastung: Deshalb tauchen alte Fälle jetzt auf

Das Gesundheitsamt antwortet: „In dieser Pandemiephase waren alle Systeme des Gesundheitsamtes überlastet. Personal wurde noch aufgestockt und geschult oder eingearbeitet. Den Vorrang in der Bearbeitung hatten aktuelle Fälle. Die Prüfung der eingegangenen Todesbescheinigungen wurde vorübergehend ausgesetzt, da die Mitarbeiter bei Corona-Abstrichen in Pflegeheimen im Einsatz waren.“

Die Verzögerungen: Es bleibt beim Alten

„Es kommt nach wie vor zu Verzögerungen in der Erfassung von Todesfällen“, so das Gesundheitsamt.

Die Toten: Wer lebte in einem Pflegeheim?

Zum Stand 16. Februar lebten von 820 Verstorbenen 505 in Pflegeheimen.

Der Zuschlag: Profitieren Bestatter von Corona?

Weder Bestatter noch andere Berufsgruppen erhalten einen Zuschlag, wenn auf dem Totenschein als Todesursache Corona steht, erklärte das Gesundheitsamt.

