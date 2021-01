Dresden

Sobald die Schule fertig und das Abi in der Tasche ist, ergreift viele junge Menschen eine Unsicherheit, wie es weitergehen soll. Dass Corona diese Situation nicht besser macht, lässt sich denken. Nach dem Abitur wollte Emilia eigentlich etwas von der Welt sehen, vielleicht einen Freiwilligendienst im Ausland machen. Ihrem Freund Lorenzo schwebte ein Studium in Österreich vor. Als auch im Sommer noch nicht absehbar war, wie sich die Situation entwickeln würde, entschieden sie sich für einen etwas krisensichereren Plan: Im September haben die zwei 18-Jährigen ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Dresden begonnen.

„Krasse Umgewöhnung“ nach der Schulzeit

Seither arbeitet Emilia in einer heilpädagogischen Wohngemeinschaft für acht- bis 15-jährige Kinder, deren Wohl bei ihren Eltern gefährdet wäre, zum Beispiel aufgrund von Drogenmissbrauch. Lorenzo betreut in einer sozialtherapeutischen Tagesstätte psychisch kranke Menschen, die auf ein selbststrukturiertes Leben vorbereitet werden sollen.

Ein Jahr im sozialen Bereich auszuhelfen – das ist natürlich mit viel hauswirtschaftlicher Arbeit verbunden. Und nach der Schule sei das FSJ eine „krasse Umgewöhnung“ gewesen: Weil sich ihre Arbeitszeiten stark unterscheiden, sieht sich das Paar in der Woche maximal drei Stunden am Tag, bevor beide ihren Schlaf brauchen. Hinzu kommt, dass Emilia teilweise auch an Wochenenden arbeitet.

Das unbeschwerte WG-Leben, das viele dem Klischee nach in diesem Alter führen, ist das nicht wirklich. Bei der Arbeit mit den teilweise verhaltensauffälligen Kindern dürfe man vieles nicht persönlich nehmen, sagt Emilia. „Ich werde jeden Tag gefordert bis zum letzten Nerv. Es ist ein harter Job und man sollte das nicht unterschätzen.“ Das gelte nicht nur für den körperlichen Aspekt: „ Am Anfang ist jeden Tag etwas Neues passiert, wo ich dachte, heftiger wirds nicht mehr. Und dann kam der nächste Tag“, berichtet die 18-Jährige. „Ich habe zum Glück tolle Kollegen, die mich darauf auch gerne ansprechen und fragen, ob ich darüber reden möchte“.

Das kann ihr Freund nur bestätigen: „Es wird vom Trägerverein sehr darauf geachtet, dass so etwas kommuniziert wird. Man spricht vorher mit den Anleitern ab, was man sich zutraut und was nicht“, sagt er.

Etwas über sich selbst lernen

Trotz allem stehen für beide Dresdner die positiven zwischenmenschlichen Erfahrungen in ihrem FSJ im Mittelpunkt. „Das Gefühl, den Leuten langfristig zu helfen“, schätzt Lorenzo und berichtet, wie er einen Klienten dabei unterstützen konnte, seiner neurotischen Lebensweise entgegenzuwirken. „Ich hatte einige Erlebnisse, bei denen ich gemerkt habe: Es bringt den Leuten viel, dass ich da bin.“ Und seine Freundin berichtet, was für ein gutes Gefühl es sei, Kindern etwas beizubringen, mit ihnen zu spielen und zu lachen. Außerdem lerne man viel über sich selbst – und die eigenen Lebensumstände zu schätzen.

Doch durch die Verschärfung der Coronamaßnahmen im Herbst veränderte sich der Betrieb in den FSJ-Einsatzstellen. So auch bei Lorenzo: Mit den Klienten zu kochen, wöchentliche Ausflüge und die Gruppenspaziergänge seien nicht mehr möglich gewesen. Inzwischen, im erneuten Lockdown, ist die Tagesstätte zwar nicht geschlossen, aber es herrscht ein sogenanntes Betretungsverbot – das heißt, nur noch Mitarbeiter sind anwesend. Das ist nicht nur ein großer Verlust für die Klienten, die ihrer Tagesstruktur beraubt werden, sondern bedeutet auch einen völlig neuen Alltag für den Freiwilligen: Er ist jetzt vorrangig mit Putzen und Desinfizieren beschäftigt, hat kaum etwas zu tun.

BFD und FSJ: Wo ist der Unterschied? Träger eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sind Wohlfahrtsträger, Träger des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) ist der Bund. Deshalb ist nur das FSJ auch im Ausland möglich. Finanzielles: Ein Freiwilliger im FSJ oder BFD erhält kein Gehalt, sondern ein Taschengeld von maximal 330 Euro im Monat, außerdem eine beitragsfreie Krankenversicherung und hat weiterhin Anspruch auf Kindergeld. Eine Beantragung von Arbeitslosengeld II und Wohngeld ist möglich. Ein FSJ können junge Menschen zwischen 15 und 26 Jahren machen, allerdings nur einmal im Leben. Der BFD hat keine Altersbeschränkung und kann alle fünf Jahre wiederholt werden. Beide dauern sechs bis 18 Monate. Alternativen sind der Freiwilligendienst aller Generationen (FdaG), der zum Beispiel auch berufsbegleitend möglich ist, oder das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) beziehungsweise der Ökologische Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD).

Währenddessen muss Emilia den Tagesablauf mit den Kindern, die vormittags nicht mehr zur Schule gehen, neu strukturieren. Das bedeutet mehr möglichst bildschirmfreie Freizeitbeschäftigungen zu finden, bei Homeschooling-Aufgaben zu helfen, mit denen momentan auch Eltern überfordert sind, und nebenbei noch Zeit für den Haushalt zu schaffen. „Wie alle anderen Kinder auch sind die WG-Mitglieder von ihrem normalen Alltag abgeschottet. Wir müssen sehr aufpassen, dass sich das nicht schlecht auf ihre Psyche auswirkt“, berichtet die FSJlerin. Auch für die richtigen Erzieher ist das eine kaum bekannte und anstrengende Situation.

Ein Freiwilliges Soziales Jahr beeinflusst häufig die spätere Berufswahl. Lorenzo plant, im nächsten Jahr Psychologie zu studieren: „Die psychischen Erkrankungen waren für mich der interessanteste Aspekt an meiner Einsatzstelle.“ Und obwohl Emilia später beruflich in eine andere Richtung gehen will, hat die Arbeit mit den Kindern schon jetzt ihre Sicht auf ihre eigene Zukunft verändert. „Eine berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin ist jederzeit möglich“, sagt sie. Ich könnte mir vorstellen, dass ich später mal das Gefühl haben werde, jetzt sollte so eine neue Tür geöffnet werden.“ Dass vor dem Ende ihres sozialen Jahres wieder Normalität in ihre Einrichtungen einkehrt, können die beiden nur hoffen.

Von Linde Gläser