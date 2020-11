Dresden

Um das gesellschaftliche Leben nicht vollständig zum Erliegen zu bringen, bemüht sich der Freistaat, Schulen und Kitas trotz Pandemie geöffnet zu halten. Daher kommt es auch in diesen Einrichtungen zu Infektionsfällen bei Kindern und beim Personal oder zu Quarantänefällen.

Die Karte zeigt die Standorte von Schulen und Kitas, in denen am 11.11.20 (14 Uhr) Quarantänefälle im Zusammenhang mit Corona registriert waren. (Quelle: Stadtverwaltung) Quelle: Stadt Dresden

Die Stadtverwaltung informiert täglich über den aktuellen Stand. Dabei wird aufgelistet, wie viele Gemeinschaftseinrichtungen und wie viele Personen betroffen sind. Bei Schulen und Kitas erfolgt eine Darstellung der konkreten Einrichtungen auf einer Stadtkarte. Zudem wird die Zahl der Quarantänefälle und die Dauer der Maßnahme genannt.

Demnach sind derzeit in Dresden an 33 Schulen (Vortag: 18) , einschließlich Horte) 651 Quarantänefälle (Vortag: 443) registriert. In 21 Kitas (Kindergrippe und Kindergarten) sind 534 Personen betroffen. Am Vortag waren es in 13 Einrichtungen 470 Personen. Häufig müssen die Zahlen der Betroffenen erst noch ermittelt werden. Die konkret betroffenen Einrichtungen (Stand: 11. November 2020, 14 Uhr) sind in nachfolgender Übersicht enthalten.

Quarantänefälle an Schulen in Dresden Oberschule Weixdorf 9 Fälle (Ende der Quarantäne: 18. November) Grundschule Weixdorf 27 Fälle (bis 18. November) 50. Grundschule (Hort) Zahlen noch in der Ermittlung 77. Grundschule 28 Fälle (bis 19. November) Gymnasium Klotzsche 14 Fälle (bis 18. November) 43. Grundschule (Hort) 9 Fälle (bis 11. November) Sportgymnasium 8 Fälle (bis 17. November) Melli Beese Grundschule 28 Fälle (bis 16. November) Förderzentrum Sprachschulen 9 Fälle (bis 16. November) 139. Grundschule 53 Fälle (bis 17. November) 37. Grundschule 25 Fälle (bis 17. November) 35. Grundschule (Hort) 29 Fälle (bis 19. November) ISD-Internationale Schule Dresden Zahlen in Ermittlung BSZ Bau und Technik 20 Fälle (bis 17. November) AFBB Ersatzschule Wirtschaft und Technik Zahlen in Ermittlung Heinrich-Schütz-Konservatorium Zahlen in Ermittlung 30. Oberschule Zahlen in Ermittlung Gymnasium Johannstadt 17 Fälle (bis 17. November) 81. Grundschule (Hort) 56 Fälle (bis 20. November) 39 Grundschule Zahlen in Ermittlung 117. Grundschule 24 Fälle (bis 20. November) 25. Oberschule Zahlen in Ermittlung Kapellknaben-Institut 38 Fälle (bis 20. November) Ev. Kreuzgymnasium 40 Fälle (bis 16. November) 63. Grundschule Zahlen in Ermittlung Universitätsgrundschule 27 (bis 16. November) WBS Schulen 41 Fälle (bis 12. November) Palucca Hochschule 18 Fälle (bis 17. November) 32. Grundschule 25 Fälle (bis 18. November) IHK Bildungszentrum 21 Fälle (bis 17. November) 64. Grundschule 32 Fälle (bis 24. November) SRH Montessori-Grundschule 34 Fälle (bis 19. November) Christliche Schule 24 Fälle (bis 16. November)

Quarantäne in Kitas in Dresden Kita Pfiffikus Zahlen in der Ermittlung Kinderhaus Trachenberge Zahlen in der Ermittlung KIZ Langebrück 45 Fälle (bis 13. November) Sonnenland 53 Fälle (bis 17. November) Löwenzahn 21 Fälle (bis 19. November) Kita „Hölderlinstraße“ 37 Fälle (bis 18. November) Spatzennest 1 Fall (bis 23. November) Limbacher Weg Outlaw gGmbH 35 Fälle (bis 16. November) DIS Kinderfreunde e.V. 15 Fälle (bis 20. November) Altstadtinsel Haus 13 69 Fälle (bis 19. November) Kita „ DIS“ Zahlen in der Ermittlung AWO Kita 20 Fälle (17. November) Kinderhaus Dresden-Plauen e.v. Zahlen in der Ermittlung Kinderhaus Naseweis Zahlen in der Ermittlung Baumgeister 95 Fälle (bis 17. November) Spielkiste 9 Fälle (bis 16. November) „Mäuseburg“ Zahlen in Ermittlung Unterm Schirm 14 Fälle (bis 14. November) Prohliser Kinderland 29 Fälle (bis 13. November) Zwergenland 53 Fälle (bis 18. November) Kita LHD 38 Fälle (bis 11. November)

