Die Zahl der Corona-Todesfälle steigt am Montag auf 15. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes. Was die Neuinfektionen angeht, meldet die Behörde einen leichten Rückgang der Inzidenz. Doch das könnte mit geringeren Testkapazitäten am Wochenende zusammenhängen.

25 Neuinfektionen seit Sonntag

Neben den zwei neuen Todesfällen meldet die Stadt 25 neue Coronafälle, zehn davon für den Montag und 15 rückwirkend fürs Wochenende. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die Zahl am folgenden Tag nach oben korrigiert wird. Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Virus schafft es das Gesundheitsamt aktuell nicht mehr, alle neu aufgetretenen Fälle taggleich ins System einzutragen, wie die Behörde auf DNN-Anfrage mitteilte. Nachkorrekturen sind die Folge.

7-Tage-Inzidenz steht bei 68

Durch die vergleichsweise geringe Zahl von gemeldeten Neuinfektionen am Montag rutscht der Inzidenzwert von 70 auf 68. Dennoch leuchtet die Corona-Ampel der Stadt nach wie vor rot, demnach ist Dresden immer noch Risikogebiet. Die Ampel fungiert als Frühwarnsystem, um die Pandemielage einzuschätzen. Sie beinhaltet fünf Stufen zum Infektionsgeschehen, die sich am Inzidenzwert orientieren. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner eines Landkreises oder einer Stadt binnen sieben Tagen.

Die Zahlen im Überblick

Mit den neuen Fällen steigt die Gesamtzahl der Infektionen in Dresden seit Beginn der Pandemie auf 1707. Das Gesundheitsamt schätzt jedoch, dass 1036 ehemalige Patienten wieder genesen sind. Zieht man diese und die bisherigen Todesfälle von der Gesamtzahl der Infizierten ab, ergibt sich, dass aktuell 656 Personen als ansteckend oder erkrankt gelten. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Schätzung.

Zwei weitere Corona-Todesfälle

15 Covid-Patienten kamen in der Landeshauptstadt bislang ums Leben. Als Sterbefall gilt jede Person, die laut Totenschein an Covid-19 verstorben ist. Was die Krankheitsverläufe angeht, schätzt das Gesundheitsamt am Montag 35 stationäre Corona-Patienten. Laut Zeit Online liegen acht von ihnen auf der Intensivstation. Von den 292 Intensivbetten der Landeshauptstadt sind laut dem Online-Magazin derzeit noch 55 frei.

Häufigsten Fälle laut RKI bei 35- bis 59-Jährigen

Aufschluss über die Altersverteilung beim Infektionsgeschehen gibt das Robert-Koch-Institut ( RKI). Die meisten Infektionen gab es laut diesem in Dresden bei den 35- bis 59-Jährigen. 629 Fälle zählt das Institut bislang in dieser Altersgruppe. Direkt danach folgen die 15- bis 34-Jährigen mit 626 Infektionen. In der Spanne 60 bis 79 sind bislang 236 Fälle bekannt, in der Altersgruppe 80 plus sind es 137. Junge Patienten sind bislang in der Minderheit. Zwischen null und 14 Jahren gibt das RKI aktuell eine Fallzahl von 57 an. Durch Verzögerungen in der Datenübermittlung beinhalten die Zahlen des RKI allerdings noch nicht alle bislang gemeldeten Infektionen des Gesundheitsamtes.

