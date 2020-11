Dresden

Das Virus hat die Landeshauptstadt fest im Griff: Die Stadtverwaltung meldet am Donnerstag eine Inzidenz von 151,2 - der bislang höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Zudem sind fünf weitere Personen an Covid-19 verstorben und die Intensivstationen der städtischen Krankenhäuser füllen sich weiter.

37 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Mit den fünf neuen Todesfällen steigt die Zahl der Verstorbenen am Donnerstag auf 37. In Relation zur Gesamtfallzahl macht das eine Sterberate von etwa 0,8 Prozent. Das Gesundheitsamt betont, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handelte, die das neuartige Coronavirus in sich trugen und bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war.

54 Intensivpatienten in Dresdner Kliniken

Mit der anhaltenden Zunahme der Infektionen steigt auch die Zahl der Krankenhauspatienten im Zusammenhang mit Covid-19. Beim Städtischen Klinikum zählt man (Stand Mittwochabend) 71 Corona-Patienten inklusive Verdachtsfälle, wie es aus der Pressestelle des Klinikums heißt. 21 Patienten werden aktuell intensivmedizinisch behandelt. Im Universitätsklinikum waren laut Pressesprecher Holger Ostermeyer zuletzt 68 Betten mit Corona-Kranken und Verdachtsfällen belegt, 33 davon sind Intensivbetten. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand vom Dienstagnachmittag.

Inzidenzwert klettert auf 151,2

Was die Geschwindigkeit der Virusausbreitung angeht, steht Dresden aktuell bei einer 7-Tage-Inzidenz von 151,2. Das bedeutet, in den letzten sieben Tagen haben sich pro 100 000 Einwohner im Schnitt 151,2 Menschen angesteckt. So hoch lag der Wert noch nie seit Beginn der Pandemie. Das Gesundheitsamt meldet 97 Neuinfektionen am Donnerstag, wodurch die Gesamtfallzahl für Dresden auf 4478 steigt. Davon gelten 2979 Personen wieder als genesen, das sind 121 mehr als am Vortag.

Wer sich am häufigsten infiziert

Aufschluss über die Altersverteilung der Erkrankten geben die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, das in Dresden bislang 4379 Coronafälle zählt. Die Abweichung zur Zahl des Gesundheitsamtes ergibt sich durch Verzögerungen in der Meldekette und unterschiedlichen Meldezeitpunkten. Von den dem RKI bekannten Fällen gehen die meisten (1665 Infektionen) auf das Konto der 35- bis 59-Jährigen, dicht gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen mit 1477 Infektionen. Bei den 60-79-Jährigen fielen 624 Tests positiv aus. 383 Infizierte fallen in die Gruppe derjenigen, die 80 Jahre oder älter sind. Junge Infizierte gibt es bislang vergleichsweise wenig. Kleinkinder bis vier Jahre infizierten sich 50 mal, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre 179 mal.

Fälle in Dresdner Kitas, Schulen und Asyleinrichtungen

Wie sich das Virus in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen ausbreitet, zeigt eine Übersicht der Stadtverwaltung. Demnach befinden sich am Donnerstag 1049 Kinder aus 33 Kitas und 1611 Schüler aus 74 Schulen in Quarantäne. Zudem zählt die Stadt 33 Quarantänefälle in 11 Pflegeeinrichtungen und 292 isolierte Personen in vier Asylunterkünften.

