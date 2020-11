Dresden

Eine gute und eine schlechte Nachricht am Donnerstag: Laut Gesundheitsamt sind drei weitere Menschen am Coronavirus verstorben. Was das Infektionsgeschehen betrifft, sieht es besser aus: Zwar meldet die Stadt 64 Neuinfektionen, der Wert der 7-Tage-Inzidenz sinkt jedoch von 136,7 auf 109,4.

30 Covid-Patienten auf der Intensivstation

Mit der anhaltenden Zunahme der Infektionen steigt auch die Zahl der Krankenhauspatienten im Zusammenhang mit Covid-19. Laut Gesundheitsamt befindet sich seit Donnerstag eine weitere Person in stationärer Behandlung. Was die schweren Krankheitsverläufe betrifft, meldet Zeit Online (Stand 11.11.) aktuell 30 Intensivpatienten in Dresdner Kliniken. Von den insgesamt 290 Intensivbetten in der Stadt seien noch 52 frei.

Die Zahlen im Überblick

Die Gesamtzahl der erfassten Coronafälle in Dresden seit Ausbruch der Pandemie liegt am Donnerstag bei 3615. Davon gelten 2110 Personen wieder als genesen, das sind 140 mehr als am Mittwoch. Zieht man sie und die Todesfälle von der Gesamtfallzahl ab, ergeben sich für Dresden aktuell 1476 aktive, also ansteckende Coronafälle.

29 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Mit den drei neuen Todesfällen liegt die Zahl der Verstorbenen mittlerweile bei 29 in Dresden. Das Gesundheitsamt betont, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handelte, die das neuartige Coronavirus in sich trugen und bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war.

Wer sich am häufigsten infiziert

Aufschluss über die Altersverteilung der Erkrankten geben die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, das in Dresden bislang 3535 Coronafälle zählt. Die Abweichung zur Zahl des Gesundheitsamtes ergibt sich durch Verzögerungen in der Meldekette und unterschiedlichen Meldezeitpunkten. Von den dem RKI bekannten Fällen gehen die meisten (1326 Infektionen) auf das Konto der 35- bis 59-Jährigen, dicht gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen mit 1237 Infektionen. Bei den 60-79-Jährigen fielen 511 Tests positiv aus. 280 Infizierte fallen in die Gruppe derjenigen, die 80 Jahre oder älter sind. Junge Infizierte gibt es bislang vergleichsweise wenig. Kleinkinder bis vier Jahre infizierten sich 41 mal, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre 139 mal. Was die Verteilung der Geschlechter angeht, zählt das RKI in Dresden rund 30 Infektionen mehr bei den Männern als bei den Frauen.

