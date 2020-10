Dresden

Sechs weitere Corona-Patienten liegen in der Landeshauptstadt im Krankenhaus. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes. Darüber hinaus meldet die Behörde am Dienstag 51 Neuinfektionen. Dennoch sinkt die Inzidenz von 68 am Vortag auf 63.

Über 50 Neuinfektionen in den vergangenen Tagen

Zwar meldet die Stadt für Dienstag bislang nur zwei Coronafälle, doch für die letzten Tage wurden die Zahlen wieder nach oben korrigiert. Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Virus schafft es das Gesundheitsamt aktuell nicht mehr, alle neu aufgetretenen Fälle taggleich ins System einzutragen, wie die Behörde auf DNN-Anfrage mitteilte. Demnach landen die Fälle erst später in den täglichen Zahlen.

7-Tage-Inzidenz steht bei 63

Die 7-Tage-Inzidenz, aktuell die wichtigste Kenngröße im Pandemiegeschehen, rutscht am Dienstag runter auf 63. Dennoch leuchtet die Corona-Ampel der Stadt nach wie vor rot, Dresden ist also immer noch Risikogebiet. Die Ampel fungiert als Frühwarnsystem, um die Infektionslage einzuschätzen. Sie beinhaltet fünf Stufen, die sich am Inzidenzwert orientieren. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner eines Landkreises oder einer Stadt binnen sieben Tagen an. Das Gesundheitsamt rechnet den Inzidenzwert anders als beispielsweise das sächsische Sozialministerium oder das Robert-Koch-Institut.

41 Krankenhauspatienten, 15 Todesfälle

Zwar sinkt die Inzidenz, doch die Zahl der Krankenhauspatienten nimmt zu. Sechs Neueinweisungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet die Stadt am Dienstag. Damit liegen aktuell 41 Menschen mit Covid-19 in Dresdner Kliniken. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Schätzung. Was die Intensivbetten angeht, meldet Zeit Online (Stand 26.10.) acht Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Von den 296 Intensivbetten der Landeshauptstadt sind laut dem Online-Magazin derzeit noch 60 frei.

Am Montag meldete die Stadt zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. 15 Covid-Patienten kamen in der Landeshauptstadt bislang ums Leben. Als Sterbefall gilt jede Person, die laut Totenschein an Covid-19 verstorben ist.

Geschätzte 673 aktive Infektionen

Mit den neuen Fällen steigt die Gesamtzahl der Infektionen in Dresden seit Beginn der Pandemie auf 1758. Das Gesundheitsamt schätzt jedoch, dass 1070 ehemalige Patienten wieder genesen sind. Zieht man diese und die bisherigen Todesfälle von der Gesamtzahl der Infizierten ab, ergibt sich, dass aktuell 673 Personen als ansteckend oder erkrankt gelten. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Schätzung.

