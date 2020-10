Dresden

Die Coronazahlen der Landeshauptstadt steigen weiter rasant an. Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt 99 Neuinfektionen. Die meisten gehen auf die vergangenen Tage zurück. Dadurch erreicht die Stadt einen Inzidenzwert von 46. Ab 50 wäre Dresden Risikogebiet.

Beinahe 100 Neuinfektionen

Auch am Donnerstag korrigiert die Stadt die Fallzahlen der vergangenen Tage deutlich nach oben. Für Dienstag sind mittlerweile 78 Fälle vermeldet. Für Mittwoch zeigt die Statistik 45 Neuinfektionen an. Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt bislang nur fünf Infektionen – doch es ist damit zu rechnen, dass die Zahl am Freitag deutlich höher sein wird.

Der Grund: Durch die stark gestiegenen Infektionszahlen der letzten zwei Wochen schaffe es die Behörde nicht mehr, alle neuen Fälle garantiert auch am Tag ihres Bekanntwerdens zu melden. Das erklärte die Stadtverwaltung vergangene Woche auf DNN-Anfrage. Die Folge: Infektionen landen erst später in der Statistik – gleichwohl sie schon eher erfasst wurden. Auf die Berechnung der 7-Tage-Inzidenz habe dies keinen Einfluss, versichert die Stadtverwaltung.

7-Tage-Inzidenz steht bei 46

Durch die vielen Neuinfektionen hat Dresden einen Inzidenzwert von 46 erreicht. Ab 50 leuchtet die Corona-Ampel rot, dann wäre die Landeshauptstadt Risikogebiet. Die Ampel fungiert als Frühwarnsystem der Stadt, um die Pandemielage einzuschätzen. Sie beinhaltet fünf Stufen zum Infektionsgeschehen, die sich am Inzidenzwert orientieren. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner eines Landkreises oder einer Stadt binnen sieben Tagen an.

Die Zahlen im Überblick

Mit den neuen Fällen steigt die Gesamtzahl der Infektionen in Dresden seit Beginn der Pandemie auf 1448. Das Gesundheitsamt schätzt jedoch, dass 970 ehemalige Patienten wieder genesen sind. 13 Covid-Patienten kamen in der Landeshauptstadt bislang ums Leben, den letzten Todesfall meldete das Gesundheitsamt am 15. Oktober. Was die Krankheitsverläufe angeht, meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch 26 stationäre Corona-Patienten. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Schätzwert. Laut Zeit Online liegen neun von ihnen auf der Intensivstation. Von den 294 Intensivbetten der Landeshauptstadt sind laut dem Online-Magazin derzeit noch 57 leer.

Häufigsten Fälle laut RKI bei 35- bis 59-Jährigen

Aufschluss über die Altersverteilung beim Infektionsgeschehen gibt das Robert-Koch-Institut ( RKI). Die meisten Infektionen gab es laut diesem in Dresden bei den 35- bis 59-Jährigen. 506 Fälle zählt das Institut bislang in dieser Altersgruppe. Direkt danach folgen die 15- bis 34-Jährigen mit 498 Infektionen. In der Spanne 60 bis 79 sind bislang 198 Fälle bekannt, in der Altersgruppe 80 plus sind es 96. Junge Patienten sind bislang in der Minderheit. Zwischen null und 14 Jahren gibt das RKI aktuell eine Fallzahl von 50 an. Durch Verzögerungen in der Datenübermittlung beinhalten die Zahlen des RKI allerdings noch nicht alle bislang gemeldeten Infektionen des Gesundheitsamtes. Daher unterscheidet sich auch der Inzidenzwert des RKI von dem der Stadt. Während die Stadt am Donnerstag eine 7-tage-Inzidenz von 46 berechnet, zeigt das RKI noch einen Wert von 38,1 für Dresden.

