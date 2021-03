Dresden

Vier Frauen, drei Läden. In der Neustadt bewegt sich was in Sachen Ladenkultur. Während in der Innenstadt eine Pleite nach der anderen befürchtet wird, blicken die vier Dresdnerinnen zuversichtlicher in die Zukunft. Wir stellen sie und ihre außergewöhnlichen Ladenkonzepte genauer vor.

Ein begehbares Schmuckkästchen

Was ist eigentlich der Zweck unserer Existenz? Was will ich mit meinem Leben anfangen? Diese und weitere philosophische Fragen behandelt Autor John Strelecky in seinem Bestseller „Das Café am Rande der Welt“. Als Theresa Heßmann das Buch las, war sie gerade dabei, ihren Job aufzugeben. Die Dresdnerin nahm sich nach ihrer Zeit als Sozialarbeiterin in der ambulanten Familienhilfe drei Monate Auszeit, um ihre Ziele neu zu setzen.

Theresa Heßmann in ihrem künftigen Atelier Zeitgold an der Rothenburger Straße. Quelle: Anja Schneider

Nun, fast ein Jahr später, sitzen wir an einem runden Tisch in einem Laden an der Rothenburger Straße 36. An der Tür hängt ein beschriftetes A4-Blatt mit der Aufschrift „Atelier Zeitgold“. Drinnen sieht es noch etwas leer aus. Aber nur auf den ersten Blick. Wer genauer hinschaut, entdeckt die Kunst an den Wänden, aufgehangen wie in einer Galerie. Weiter hinten steht ein kleiner Tresen mit einer professionellen Siebträgermaschine für leckeren Kaffee und hinter der Trennwand wird es so langsam wohnlich.

Das „Atelier Zeitgold“ ist Theresa Heßmanns Lebenstraum, den sie in ihren drei Monaten Auszeit eingefangen und realisiert hat. Als der Entschluss feststand, sich selbstständig zu machen, war es September 2020. Die Pandemie nahm gerade wieder Fahrt auf. „Über das Arbeitsamt bin ich an einen wunderbaren Coach gelangt, mit dem ich die Idee ausgearbeitet habe“, erinnert sich die zweifache Mutter. Schon zwei Monate später, am 15. Dezember, unterschrieb sie den Mietvertrag für die Räumlichkeiten an der Rothenburger Straße. Mitten im Lockdown. „Ich habe nie darüber nachgedacht, dass Corona mir meine Pläne durchkreuzen würde“, sagt Theresa Heßmann heute. Der Businessplan stand, der Platz war gefunden und der Lockdown ermöglichte der Unternehmerin, ihren Laden in aller Ruhe zu renovieren und einzurichten, sagt sie. „Klar, hatte ich auch Ängste und wusste nicht, wann ich öffnen kann. Aber ich habe nie gedacht, dass es nicht laufen würde“, erklärt Theresa Heßmann mit einem stolzen Lächeln im Gesicht.

Mit ihrem Laden macht sie ihre Hobbies zum Beruf. „Ich liebe es, über Flohmärkte zu laufen, alte Möbel zu entdecken und diese aufzuarbeiten“, sagt sie. Und genau das können die Besucher in ihrem „Schmuckkästchen“, wie sie den hinteren Teil des Ladens nennt, entdecken. Hier, vor türkisgrünen und unverputzten Wänden stehen aufgearbeitete Möbel und allerlei Krimskrams. Tischler Lukas haucht den alten Schränken, Spiegeln und Kommoden neues Leben ein. Das in die Jahre gekommene Interieur sucht sich Theresa vor allem in der Pirnaer Gebrauchtwarenfabrik zusammen. „Die Jungs wissen inzwischen schon genau, was mir gefällt und halten es für mich zurück“, erzählt sie stolz.

Zwei weitere Hobbies –Kunstwerke und Kaffee – vereint sie im vorderen Teil des Ateliers. Hier hängen Bilder von lokalen Künstlern, die sie vorher selbst aussucht. Dazu gesellen sich noch Tische, Stühle und Sessel. Das Café gestaltet Theresa Heßmann bewusst mit neuen und modernen Möbeln. Zum einen mag sie den Mix, wie sie sagt. „Außerdem soll hier der Fokus auf der Kunst liegen. Zu viele zusammengewürfelte Möbel würden nur ablenken“, sagt sie. Kuchen soll es auch geben, wahrscheinlich frisch zubereitet vom Sprouts, ein paar Hausnummern weiter vorn. „Der Support und das Interesse der Ladenbesitzer hier auf der Straße ist der Wahnsinn“, berichtet sie. Viele seien schon vorbeigekommen und wollten wissen, was sie vorhat. Mit Maria vom neuen Blumenladen, nur zwei Hauseingänge weiter vorn, hat sie sich auf Anhieb gut verstanden. „Wir teilen uns inzwischen alles, von der Steuerberaterin bis zur Leiter“, erzählt die gelernte Sozialarbeiterin lachend. Außerdem versorgt sie die Floristin mit ihrem Kaffee. In den Genuss des guten Siebträgerkaffees sollen bald schon alle kommen: „Ich werde eine Stunde früher als die anderen Läden öffnen. Und dann können sich die Leute auf dem Weg zur Arbeit einen guten Kaffee bei mir holen.“

Das Gute: Vor Sonnenaufgang muss sich die Altstädterin nicht auf den Weg in die Neustadt machen. Denn vor 10 Uhr öffnet hier kaum ein anderer Laden. Am 12. April soll es losgehen, verrät Theresa Heßmann. Dann öffnet sie die Türen ihres Ateliers Zeitgold. Wenn man etwas wirklich will, ergibt sich alles wie von selbst. Das hat die junge Mutter aus Streleckys Buch mitgenommen. „Bis jetzt habe ich das exakt so erlebt“, sagt sie. Und es wird sich auch weiterhin alles fügen, Pandemie hin oder her, da ist sich Theresa Heßmann sicher.

Ein faires Konzept

Seit knapp drei Monaten dürfen Josephine Obert und Lisa Winkler den Laden namens „Mjuuk“ an der Böhmischen Straße 10a ihr Eigen nennen. Richtig geöffnet hatten sie seitdem aber nur drei Tage. „Wir haben unseren Laden eröffnet und drei Tage später kam der zweite Lockdown“, erinnert sich Josephine Obert. Für beide eine unerwartete Wendung. „Wir haben schon damit gerechnet, dass es noch mal soweit kommen wird. Aber auf keinen Fall vor Weihnachten“, sagt sie rückblickend.

Josephine Obert in ihrem Laden Mjuuk, den sie gemeinsam mit Kollegin Lisa Winkler führt. Quelle: Anja Schneider

Das Weihnachtsgeschäft fiel aus, ein Onlineshop musste erst noch gebaut werden. Doch die Gründerinnen haben sich nicht entmutigen lassen. Sie starteten ihr Unternehmen bereits im Oktober, mitten in der zweiten Corona-Welle. „Ich war seit einiger Zeit arbeitslos und stand kurz davor, in den Hartz-4-Bereich zu rutschen. Das wollte ich auf keinen Fall“, erklärt Josephine Obert die Hintergründe. Die Idee, gemeinsam ein Geschäft zu eröffnen, hatten die beiden Künstlerinnen schon lange. „Am Ende findet man immer Punkte, die dagegen sprechen“, sagt Josephine. Zwar hätten sie das Risiko mit einberechnet, doch beiden haben nicht geahnt, dass die Pandemie im Frühjahr 2021 noch so präsent ist.

Bevor sie „Mjuuk“ gründeten, teilten sich Josephine und Lisa ein Atelier im Zentralwerk. Lisa werkelte dort an ihrem eigenen fairen Modelabel „Blossom Out“ und Josephine lebte sich, neben ihrem Job als Sprachwissenschaftlerin an der Uni, als Druckgrafikerin und Illustratorin aus. Außerdem veranstalteten sie dort regelmäßig Second-Hand-Märkte unter dem Namen „Bits & Pieces“. Doch Corona ließ diese Veranstaltungen nicht länger zu. Das Positive daran: Sie konnten sich voll und ganz auf ihre Ladenidee konzentrieren.

„Wir hörten häufig, dass es in der Neustadt immer weniger Angebote für faire und nachhaltige Kinderkleidung gibt. Das wollten wir ändern“, erinnert sich Josephine Obert. Daraus ist ein Laden geworden, der für jedes Alter etwas bereithält. Als sogenannter Concept Store ist das Geschäft bestückt mit hochwertigen Artikeln – und die liegen nicht hochgestapelt in den Regalen, sondern liebevoll arrangiert auf Tischen oder hängen farblich sortiert auf stilvollen Kleiderstangen. Faire Kleidung, nachhaltig produziert, Josephines eigene Kunst, Taschen und Wohnaccessoires des Dresdner Labels Ulsto und viele weitere Dinge füllen den Concept Store mit Leben. „Natürlich sind unsere Klamotten teurer, dafür aber auch nachhaltig und fair. Und es gibt auch schon Basics für 35 Euro, also nicht viel teurer, als bei großen Modeketten“, sagt Josephine Obert.

Inzwischen können Josephine Obert und Lisa Winkler die Artikel, die sie für ihren Store auswählen, auch im eigenen Onlineshop verkaufen. Dieser ist seit Februar geöffnet. Wer online etwas bestellt, kann es auch vor Ort an der Böhmischen Straße abholen. Wer die Sachen lieber vorher anschauen möchte, kann sich vorab einen Click & Meet Termin machen und dann eine halbe Stunde lang bei „Mjuuk“ stöbern. Bei Instagram unter mjuuk.dresden gibt es regelmäßig Updates zur aktuellen Terminlage.

Die besondere Blume

Maria Bernhardt nahm sich die Karte vor und ließ den Finger kreisen. Eine schöne Stadt mit günstigen Mieten soll es sein. Ihr Finger blieb auf Dresden stehen. Inzwischen steht sie hinter ihrer eigenen Ladentheke im Floristikgeschäft „Salomé“ an der Rothenburger Straße 32. „Ich bin selbst überrascht, wie angekommen ich mich in Dresden fühle“, erzählt sie freudestrahlend. Dabei lebt die studierte Wirtschaftsingenieurin erst seit etwas über einem halben Jahr in der sächsischen Landeshauptstadt.

Maria Bernhardt in ihrem Blumengeschäft Salomé. Quelle: Dietrich Flechtner

Dass sie hier nun einen Blumenladen eröffnet hat, kommt nicht von ungefähr. „Vor meinem Studium absolvierte ich eine Ausbildung zur Floristin. Ich hatte schon vorher viel im Blumengeschäft gejobbt und dann ergab es sich einfach“, erinnert sich Maria Bernhardt. Doch danach kehrte sie der Floristik direkt den Rücken und begann ein Studium in Stuttgart. „Danach ging ich in die Schweiz und arbeitete zehn Jahre lang als Projektleiterin im IT-Bereich“, erzählt sie. Doch irgendwann war Schluss. Kein Spaß, keine Kreativität. Das war nicht das Leben, was Maria Bernhardt für sich wollte. Also ging sie auf die Suche. Reiste durch die Welt, ließ sich zur Yoga-Lehrerin ausbilden und fasste den Entschluss, sich selbstständig zu machen.

Im letzten Oktober fand die gelernte Floristin schließlich den passenden Laden an der Rothenburger Straße. Ihre Entschlossenheit konnte auch die zweite Corona-Welle nicht erschüttern. „Klar, habe ich mir auch Sorgen gemacht. Aber was wäre die Alternative gewesen? Zurück in meinen alten Job? Das wollte ich auf keinen Fall“, erinnert sie sich. Schließlich eröffnete sie ihr Blumengeschäft im November. Einen Monat vor dem zweiten Lockdown.

Der Raum ist in dunkles Petrol getaucht, überall stehen ausgefallene Schnittblumen, Zimmerpflanzen und Dekoartikel. Auch diverse Artikel von jungen Künstlerinnen haben in dem kleinen Laden Platz gefunden. Die meisten davon mit klaren Botschaften: Feminismus, Gendergerechtigkeit, Nachhaltigkeit.

Außerdem führt Maria Bernhardt eine Besonderheit, die es kaum woanders zu kaufen gibt: Pflanzen in Hydrokultur. Bedeutet: Die Pflanze steht nicht in Erde, sondern in Wasser. Umgeben von sogenanntem Blähton, der ihr den nötigen Halt verleiht, zieht die Pflanze ihre Nährstoffe lediglich aus dem Wasser. Alle zwei Monate düngen, Wasser wechseln und das wars. „Der Aufwand ist viel geringer als bei Erdpflanzen“, erklärt die Unternehmerin die Vorteile dieser Methode. Die Pflanzen werden extra für diese Methode gezüchtet und sind in Ostdeutschland kaum zu bekommen: „Meine Hydrokulturen muss ich in Nordbayern einkaufen.“

Seit dem 8. März darf die Floristin ihren Laden wieder regulär öffnen. Und das war auch bitter nötig. Nachdem der Monat vor dem Lockdown noch super lief, wie Maria Bernhardt erzählt, war der Januar umso schwerer. „Ich habe irgendwann einfach Blumen gekauft und Werbung für Bestellungen bei Instagram gemacht“, sagt sie. Januar und Februar seien herbe Verlustmonate gewesen. „Ich war kurz davor, Grundsicherung zu beantragen“, berichtet sie. Zwar trug sich der Laden auch im Lockdown selbst, „aber für private Kosten blieb nichts übrig.“ Maria Bernhardt lebte von ihrem Ersparten, ein Kredit kam für sie nicht infrage: „Kann ich mir denn sicher sein, dass es meinen Laden in drei Monaten noch gibt?“

Die bereits ausgefüllten Anträge für die Grundsicherung liegen noch immer in der Schublade. Aktuell geht es ohne. Und durch die Öffnung sei auch wieder Besserung in Sicht. Ob sie die Gründung inmitten einer Pandemie bereut? „Ich bereue, dass ich den Schritt nicht schon früher gemacht habe, ja. Man muss einfach loslegen. Es gibt immer Risiken, dafür braucht es keine Pandemie“, sagt Maria Bernhardt. Und an der Rothenburger Straße ist sie in bester Gesellschaft. „Die Leute hier sind so hilfsbereit und nett. Wir sind untereinander super vernetzt und helfen uns gegenseitig“, erzählt sie. Und Maria Bernhardt ist nicht die einzige Frau, die in der Neustadt gegründet hat. Mit Berit Heller vom Lose-Laden, Luise Koenitz vom Sprout Food oder auch Katja und Madlen Eiseler von der Doppellotte ergänzt sie die Nachbarschaft der weiblich geführten Geschäfte in der Dresdner Neustadt.

Von Lisa-Marie Leuteritz