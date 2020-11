Dresden

Die Quarantänefälle in Dresden sind an Schulen am Freitag weiter gestiegen, an Kitas gingen sie etwas zurück. In der Summe haben sich die Zahlen in den letzten Tagen auf ein relativ konstantes Niveau eingependelt: Nach den Angaben der Stadtverwaltung wurden am Freitag in Dresden an 74 Bildungseinrichtungen (Vortag: 70, einschließlich Horte) 1751 Quarantänefälle (Donnerstag: 1415) registriert. In 34 Kitas (Kinderkrippe und Kindergarten) sind 862 Personen betroffen. Am Vortag waren es in 34 Kitas 914 Personen.

Die Karte zeigt die Standort von Bildungseinrichtungen (rote Punkte) und Kitas (rote Dreiecke) in Dresden, die im Zusammenhang mit der Coronapandemie von Quarantänefällen betroffen sind. Quelle: Stadtverwaltung

Landesweit waren am Tag zuvor 105 von 1374 öffentlichen Schulen betroffen. Es gab 47 neue Corona-Infektionen bei Lehrerinnen und Lehrern, 99 bei Schülerinnen und Schülern. 1188 Mädchen und Jungen (von insgesamt 413 000 Schülerinnen und Schülern) mussten am Donnerstag in Quarantäne.

Einschränkungen bei steigenden Zahlen

Um das gesellschaftliche Leben nicht vollständig zum Erliegen zu bringen, bemüht sich der Freistaat, Schulen und Kitas trotz Corona-Pandemie geöffnet zu halten. Daher kommt es auch in diesen Einrichtungen zu Infektionsfällen bei Kindern und beim Personal und in der Folge zu Quarantänefällen.

Sollten die Infektionszahlen unverändert hoch bleiben oder noch höher steigen, drohen in Kitas und Schulen neue Einschränkungen. Grundsätzlich haben sich der Bund und die Länder auch auf eine neue Kontrollstrategie im Schulbereich verständigt.

Nach der Positivtestung eines Schülers soll demnach eine sofortige „Clusterisolation“ der vom Gesundheitsamt definierten Gruppe zu Hause für zunächst fünf Tage ab dem Tag des positiven Tests. In der Regel sei dies die Schulklasse, soweit das Gesundheitsamt keine andere Gruppe definiert hat. Weil die Klassenmitglieder damit nur auf Verdacht unter Quarantäne stehen, würden deren Eltern und andere Haushaltsmitglieder nicht unter Quarantäne gestellt. Nur bei Auftreten von Symptomen soll eine Haushaltsquarantäne in Kraft treten.

Wegen des „zeitlich befristeten und anders strukturierten Kontakts“ würden auch die Lehrer nicht in die Clusterisolation einbezogen. Es habe Priorität, die „potentiell im Cluster gegebene Infektiosität ohne jede Verzögerung unter Kontrolle zu bringen“.

Antigen-Schnelltest für Schüler vorgesehen

Nach fünf Tagen Verdachtsquarantäne soll eine Entscheidungstestung per Antigen-Schnelltest erfolgen, nach deren Ergebnis die negativ getesteten Schüler wieder zum Unterricht zugelassen werden. Der Unterricht der Klasse könne damit also ab Tag fünf fortgesetzt werden. Zu den fünf Tagen zählt auch das Wochenende. Zur Umsetzung dieser Strategie gab es zunächst aus der Stadt noch keine weiteren Informationen.

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) wollte sich am Freitag nach einer Beratung der Staatsregierung noch nicht näher zur Umsetzung der Absprachen mit dem Bund äußern. Der Freistaat arbeite derzeit an einer neuen Teststrategie.

Mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung, die am 1. Dezember in Kraft tritt, werden in Gebieten ab einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und pro Woche verschiedene Maßnahmen wirksam. So wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht ab Klassenstufe 7 für alle Schularten Pflicht. An allen Grundschulen und Förderschulen in Hochinzidenzgebieten wird das Prinzip der festen Klassen eingeführt – ohne Einschränkung des Fächerkanons. Weiterführende Schulen gehen in Absprache mit dem Kultusministerium in den Wechselunterricht. Der letzte Schultag ist der 18. Dezember.

Keine Angaben zu Schülerverkehr

Kultusminister Christian Piwarz sagte nach der Kabinettssitzung, die Einführung von Wechselunterricht soll nicht flächendeckend erfolgen, sondern eine Einzelfallentscheidung sein. An Schulen, wo es keine Probleme mit der Pandemie gebe, soll auch weiter der Regelbetrieb möglich sein.

Nähere Angaben dazu, wie beispielsweise der Schülerverkehr und der Unterrichtsanfang entzerrt werden können, um Kontakte zwischen Schülern zu vermindern, machte der Freistaat zunächst nicht. Auch darüber war mit dem Bund gesprochen worden. Sozialministerin Köpping sprach von „wichtigen Instrumenten“ und lobte Kommunen, die dies bereits eigenständig umsetzen.

Die Stadtverwaltung Dresden informiert täglich über den aktuellen Stand in Bereich der Kinderbetreuung und Bildungsstätten. Dabei wird aufgelistet, wie viele Gemeinschaftseinrichtungen und wie viele Personen betroffen sind. Bei Schulen und Kitas erfolgt eine Darstellung der konkreten Einrichtungen auf einer Stadtkarte. Zudem wird die Zahl der Quarantänefälle und die Dauer der Maßnahme genannt. Wie viele Coronainfizierte es an den Dresdner Schulen jeweils gibt, wird nicht dargestellt. In Elternkreisen beispielsweise wird das bedauert, die Stadt verweist aber auf Datenschutzgründe.

Zudem bezieht sich die Anzahl der angegebenen Quarantänefälle auch nur auf Festlegungen im Zusammenhang mit Coronafällen in der jeweiligen Einrichtung. Stehen also Kinder nur unter Quarantäne, weil es in ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis Coronafälle gibt, tauchen diese Fälle nicht in dieser Statistik auf.

Dresden hat rund 56000 Plätze in rund 390 Kindertagesstätten (davon rund 25000 in Horten an den Grundschulen) in städtischer oder freier Trägerschaft sowie etwa 60000 Schüler allein in den rund 150 öffentlichen Schulen, also den von Land oder Stadt getragenen Einrichtungen. Die Veröffentlichungen der Stadt beziehen jedoch auch alle privaten oder vereinsrechtlich organisierten Bildungseinrichtungen ein – darunter die freien Schulen.

Häufig müssen die Zahlen der von Pandemiefolgen Betroffenen erst noch ermittelt werden. Die konkreten Einrichtungen (Stand: 26. November 2020, 14 Uhr) sind in nachfolgender Übersicht enthalten.

Quarantänefälle in Kitas in Dresden Kita Himmelschlüssel Zahlen in der Ermittlung Kindergarten St. Klara 18 Fälle (bis 27. November) Kita Rasselbande 58 Fälle (bis 3. Dezember) Kita Schützenhofstraße 80 Fälle (bis 27. November) Kita Pfiffikus 29 Fälle (bis 30. November) Kita „An der Elbaue“ 22 Fälle (bis 4. Dezember) Kita „Bim Bam Bino“ 109 Fälle (bis 27. November) Kinderhaus Trachenberge Zahlen in der Ermittlung Kita „Gorbitzer Früchtchen“ 10 Fälle (bis 30. November) Sonnenland Zahlen in der Ermittlung Kita Weidentalstraße 50 Fälle (bis 27. November) Kita „Kleine Leute – Große Entdecker“ Zahlen in der Ermittlung Kita „An der Dresdner Heide“ Zahlen in der Ermittlung Kita Pünktchen 35 Fälle (bis 4. Dezember) DIS Kinderfreunde e.V. Schlaumäuse Zahlen in der Ermittlung Kita Tabaluga 20 Fall (bis 7. Dezember) Kita „ DIS“ Zahlen in der Ermittlung Kita Gäste der Buche 14 Fall (bis 3. Dezember) Kinderhaus Dresden-Plauen e.V. Zahlen in der Ermittlung Kita Regenbogen 102 Fälle (bis 27. November) Kita Spielwerk Zahlen in der Ermittlung Zschertnitzer Schwalbennest Zahlen in der Ermittlung Kita Kinderwelten Zahlen in der Ermittlung Kita Farbenfroh 42 Fälle (bis 27. November) Kita „Am Lehmberg“ (ausgelagert) 83 Fälle (bis 27. November) Kita Michelangelostraße 59 Fälle (bis 8. Dezember) Kita Mobile 30 Fälle (bis 30. November) Kita Hutberghort Zahlen in der Ermittlung Spielkiste (Liebstädter Str. 31) Zahlen der Ermittlung Kita Spielhaus e.V. Zahlen in der Ermittlung Kita Schilfweg Zahlen in der Ermittlung Kita Leubener Spatzen 81 Fälle (bis 27. November) Darbohnes Kinderwelt 20 Fälle (bis 3. Dezember) Quelle: Stadtverwaltung

Quarantänefälle in Schulen in Dresden 4. Grundschule „Am Rosengarten“ 25 Fälle (bis 3. Dezember) 8. Grundschule Zahlen in der Ermittlung 10. Grundschule Zahlen noch in der Ermittlung 19. Grundschule 21 Fälle (bis 7. Dezember) 26. Grundschule Zahlen noch in der Ermittlung 32. Grundschule Zahlen in der Ermittlung 35. Grundschule Zahlen in der Ermittlung 39. Grundschule Zahlen in Ermittlung 43. Grundschule Zahlen noch in der Ermittlung 50. Grundschule 53 Fälle (bis 30. November) 56. Grundschule 29 Fälle (bis 4. Dezember) 59. Grundschule Zahlen in der Ermittlung 70. Grundschule 9 Fälle (bis 3. Dezember) 75. Grundschule Zahlen in Ermittlung 76. Grundschule 34 Fälle (bis 4. Dezember) 80. Grundschule „An der Windbergbahn“ 83 Fälle (bis 4. Dezember) 81. Grundschule 50 Fälle (bis 4. Dezember) 91. Grundschule „Am Sand“ 27 Fälle (bis 1. Dezember) 92. Grundschule „An der Aue“ 26 Fälle (bis 30. Novemeber) 103. Grundschule 71 Fälle (bis 8. Dezember) Grundschule Naußlitz (Hort) Zahlen in der Ermittlung Grundschule Schönfeld (SW, Borsbergstr. 12a) 246 Fälle (bis 4. Dezember) Grundschule Weixdorf Zahlen in der Ermittlung Universitätsgrundschule Zahlen in der Ermittlung 25. Oberschule 8 Fälle (bis 4. Dezember) 46. Oberschule 32 Fall (bis 1. Dezember) 55. Oberschule Zahlen in der Ermittlung 88. Oberschule 27 Fälle (bis 7. Dezember) 101. Oberschule 42 Fälle (bis 30. November) 121. Oberschule 5 Fälle (bis 3. Dezember) 145. Oberschule 148 Personen (bis 1. Dezember) Oberschule Pieschen 29 Fälle (bis 9. Dezember) Förderzentrum „A.S. Makarenko“ 14 Fälle (bis 17. Dezember) Förderschule „Am Landgraben“ Zahlen in der Ermittlung Gymnasium Klotzsche 21 Fälle (bis 1. Dezember) Gymnasium Dreikönigschule 87 Fälle (bis 4. Dezember) Gymnasium Bühlau 10 Fälle (bis 1. Dezember) Gymnasium Bürgerwiese 14 Fälle (bis 1. Dezember) Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium 75 Fälle (bis 1. Dezember) Hans-Erlwein-Gymnasium 62 Fälle (bis 3. Dezember) Marie-Curie-Gymnasium Zahlen in der Ermittlung Vitzthum-Gymnasium Zahlen in der Ermittlung Gymnasium Dresden-Plauen Zahlen in der Ermittlung Bertolt-Brecht-Gymnasium 35 Fälle (1. Dezember) St. Benno Gymnasium Zahlen in der Ermittlung Ev. Kreuzgymnasium 72 Fälle (bis 7. Dezember) BSZ „Prof. Zeigner“ (Bodenbacher Str.) 24 Fälle (bis 27. November) BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung (Canalettostr.) Zahlen in der Ermittlung BSZ Dienstleistung und Gestaltung 43 Fälle (bis 4. Dezember) BSZ für Technik „ G. A. Zeuner“ 20 Fälle (bis 4. Dezember) BSZ Bau und Technik 3 Fälle (bis 1. Dezember) BSZ für Elektrotechnik 62 Fälle (bis 9. Dezember) Sprachwerkstatt (Institut für Kommunikation) Zahlen in der Ermittlung RailXpert 2 Fälle (bis 19. Dezember) DRK-Bildungswerk Sachsen Zahlen in Ermittlung Bildungsinstitut des Handels e.V. Zahlen in der Ermittlung WBS Schulen für Kunst und Design Zahlen in der Ermittlung Berufsfachschule für Gesundheit und Sozialwesen Zahlen in der Ermittlung Fach- und Berufsfachschule Sozialwesen Zahlen in der Ermittlung Freie Berufsbildende Schule Dresden Zahlen in der Ermittlung Loeser Sprachschule Zahlen in der Ermittlung Volkshochschule Zahlen in der Ermittlung Robotron Bildungszentrum Dresden Zahlen in der Ermittlung Sozialpflegeschulen Heimerer GmbH 22 Fälle (bis 30. November) AFBB Berufsschule Wirtschaft und Technik 3 Fälle (bis 25. Dezember) Christliches Sozialwerk „ St. Franziskus“ 37 Fälle (bis 4. Dezember) Freie Alternativschule Dresden e.V. Zahlen in der Ermittlung Freie Waldorfschule Zahlen in der Ermittlung Heinrich-Schütz-Konservatorium Zahlen in Ermittlung Kulturakademie Dresden gGmbH Zahlen in Ermittlung Semper Bildungsakademie Ergotherapeuten 18 Fälle (bis 3. Dezember) Hoga 80 Fälle (bis 8. Dezember) DAA Berufsschule Dresden Zahlen in der Ermittlung Freie Evangelische Schule Zahlen in der Ermittlung Quelle: Stadtverwaltung

Von Ingolf Pleil