Die Corona-Kurve bleibt flach in Dresden

Flacher Kurvenverlauf: Zwar hat es von Montag zu Dienstag neue positive Tests in Dresden gegeben, aber auf einem ganz niedrigen Niveau: Das Rathaus meldete am Mittag zwei nachgewiesene Neuinfektionen. Damit ist die Zahl der Dresdnerinnen und Dresdner, bei denen das Corona-Virus nachgewiesen wurde, auf 526 gestiegen.

Zahl der Krankenhaus-Einweisungen um einen Fall gestiegen

Auch die Zahl der Corona-Patienten mit einem schweren Krankheitsverlauf ist gestiegen, aber ebenfalls nur gering. Eine weitere Krankenhauseinweisung wurde von Montag zu registriert. Damit werden jetzt 67 Dresdnerinnen und Dresdner wegen einer schweren Corona-Erkrankung in einem Krankenhaus behandelt. Die Zahl der Todesfälle ist nicht angestiegen. 6 Personen sind in Dresden an den Folgen einer Infektion mit dem Virus verstorben.

Dresden liegt unter dem Durchschnitt von Sachsen

In Dresden haben sich 93,6 von 100 000 Einwohnern mit dem Virus infiziert. Damit liegt die Landeshauptstadt deutlich unter dem Landesdurchschnitt von Sachsen, der gegenwärtig 106,3 beträgt. Besonders schlimm ist die Situation im Raum Zwickau. Dort liegt der Wert bei 217.

Von Thomas Baumann-Hartwig