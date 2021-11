Dresden

Die Zahlen der Neuinfektionen liegen auf einem stabil hohen Niveau. Die vierte Corona-Welle trifft Dresden mit Wucht. Welche Instrumente hat die Stadtverwaltung? Ein Interview mit Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke).

Frage: Warum nimmt die Zahl der Neuinfektionen in Dresden so rasant zu?

Kris Kaufmann: Corona gehört zu den Erkältungskrankheiten, die mit der kälteren Jahreszeit zunehmen. Die Menschen kommen witterungsbedingt in geschlossenen Räumen zusammen, dadurch erhöht sich die Infektionsgefahr. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen hat es beim Virus-Urtyp bis zu 60 Minuten bis zu einer Infektion in einem Raum mit einem Infizierten gedauert. Bei der Delta-Variante sind es nur fünf Minuten. Die Menschen infizieren sich schneller.

Welche Bevölkerungsgruppen sind von der Zunahme am meisten betroffen?

Im Grunde genommen sind alle Bevölkerungsgruppen betroffen. Seit Anfang Oktober beobachten wir ein verstärktes Infektionsgeschehen in der Gruppe der Zwölf- bis 18-Jährigen. Hier liegt die Inzidenz bei über 900. Aber auch die Sechs- bis Zwölfjährigen sind stark betroffen. Bei den über 60-Jährigen liegt die Inzidenz dagegen bei etwa 350.

Keine Tests – hohe Dunkelziffer bei Infektionen

Ist die Inzidenz bei den Sechs- bis 18-Jährigen deshalb so hoch, weil die jungen Menschen regelmäßig kostenlos in den Schulen getestet werden?

Die Tests in den Schulen sind sehr wichtig. Diese Detektion ist hervorragend, dadurch haben wir einen sehr guten Überblick über das Infektionsgeschehen in dieser Altersgruppe. Das haben wir für andere Altersgruppen in dem Maße leider nicht mehr. Ältere Menschen können sich nur noch kostenpflichtig in einem von 108 Testzentren in Dresden testen lassen. Wir müssen von einer hohen Dunkelziffer ausgehen.

War der Wegfall der kostenlosen Tests der richtige Schritt?

Ich halte den Wegfall der kostenlosen Tests für ein Desaster. Als die Inzidenz nahe bei null lag, wurden Mann und Maus kostenlos getestet. Jetzt liegt die Inzidenz bei fast 500 und es gibt keine kostenlosen Tests. Damit haben wir eine wichtige Detektionsmöglichkeit verloren. Ich begrüße die Ankündigung vom geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), nächste Woche die kostenlosen Tests wieder einzuführen. Das würde uns sehr helfen, Infektionsketten frühzeitig zu erkennen.

Es treten immer mehr Impfdurchbrüche auf. Sollten auch geimpfte Personen getestet werden?

Ein klares Ja. Wer sich hat impfen lassen, hat keine hundertprozentige Sicherheit. Die Impfung schützt vor schweren Verläufen und der Gefahr, an einer Infektion zu versterben. Geimpfte Personen können sich aber auch infizieren und das Virus weitergeben. Insofern können Geimpfte Ungeimpfte anstecken und Ungeimpfte Geimpfte. Deshalb ist es logisch, dass Geimpfte getestet werden und dass wir über eine 2Gplus-Regel diskutieren: geimpft und getestet.

Impfung schützt vor kritischen Verläufen

Wenn sich Geimpfte anstecken können – bietet die Impfung dann nur eine Scheinsicherheit?

Wir haben immer gesagt: Die Impfung bietet Schutz vor kritischen Verläufen und vor dem Risiko, an den Folgen einer Infektion zu versterben. Aber keine Impfung bietet einen hundertprozentigen Schutz vor Ansteckung. Und wir wissen auch, dass wir eine dritte Impfung brauchen, um unser Schutzschild aufzufrischen. Deshalb empfehle ich die Booster-Impfungen und regelmäßige Tests.

Um Impfzentren muss sich Land Sachsen kümmern

Viele Menschen würden sich gerne das dritte Mal impfen lassen, aber der Andrang ist enorm. Warum unterbreitet die Stadt keine eigenen Angebote?

Das Deutsche Rote Kreuz und unser Amt für Gesundheit und Prävention organisieren viele dezentrale Impfangebote. Aber die Impfteams werden überrannt. Wir wollen deshalb das Impfzentrum in der Messe wieder öffnen und führen Gespräche mit dem Freistaat. Auf kommunaler Ebene ist es aber schwierig, eigene Impfangebote aufzubauen. Da sind wir auf das Land angewiesen. Der Freistaat hat Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen und dem Deutschen Roten Kreuz geschlossen, wir als Stadt können nicht ohne Weiteres Personal für Impfungen akquirieren. Bei den Impfteams wollen sich gegenwärtig ein Drittel der Interessenten erst- oder zweitimpfen lassen, zwei Drittel stehen nach einer Boosterung an.

Zurück zum Infektionsgeschehen. Warum wird das Virus auch wieder in Pflegeheime eingetragen?

Wir hatten am Donnerstag 13 Pflegeheime mit Ausbrüchen registriert. Der Durchimpfungsstand in den Einrichtungen ist sowohl beim Personal als auch bei den Bewohnern unterschiedlich. Wir beobachten bei den geimpften Personen eher moderate Verläufe, haben aber eben auch etliche Impfdurchbrüche. Deshalb müssen Personal und Bewohner schnell die dritte Impfung erhalten. Wir können jedoch nicht mit den Impfteams in die Heime gehen, weil die betreuenden Ärzte die Impfungen durchführen sollen. Darauf haben wir keinen Einfluss.

„Kontaktnachverfolgung kann nicht mehr geleistet werden“

In welchem Umfang kann das Amt für Gesundheit und Prävention noch die Kontaktnachverfolgung sicherstellen?

Die Kontaktnachverfolgung kann nicht mehr geleistet werden. Das trifft nicht nur auf Dresden zu, sondern auch auf alle Landkreise und kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen. Es gibt reihenweise Fälle, die uns Kontakte zu positiven Personen in den unterschiedlichsten Konstellationen angeben. Da lässt sich die Kette nicht mehr zurückverfolgen. Zumal gerade bei den jungen Menschen die Kontaktdichte sehr hoch ist. Eine Kontaktnachverfolgung ist bis zu einer Inzidenz von 50 gut zu leisten. Bis 100 können wir Infektionsketten nachverfolgen. Die Beschäftigten im Gesundheitsamt leisten eine großartige Arbeit. Ziel ist es, den Indexfall zu kontaktieren, wenn jemand positiv ist. Der Indexfall muss dann eigenverantwortlich seinen Hausstand informieren und sich in Quarantäne begeben. Wir schaffen es aber nicht, innerhalb von 48 Stunden zu 80 Prozent der positiven Fälle Kontakt aufzunehmen, wie es gefordert wird.

Hat es sich bei Schulklassen bewährt, nur die positiv getestete Person in Quarantäne zu nehmen und nicht den gesamten Verbund?

Wenn zwei und mehr Kinder positiv getestet werden, es also Infektions-Cluster gibt, bedeutet das für den Klassenverband Quarantäne. Das ist kein schönes Erlebnis für die Kinder, aber epidemiologisch hat es sich bewährt. Aus unserer Sicht bewährt es sich nicht, bei nur einem positiven Fall nur die betroffene Person in Quarantäne zu nehmen und die anderen für eine Woche zu beobachten. Die Inkubationszeit beträgt meist fünf bis sechs Tage, kann aber auch bis zu 14 Tage andauern. Die Folge: Die Beobachtungsfälle tragen das Virus zu oft wieder ein und alles beginnt von vorne. Damit bekommen wir keine Ruhe in das Geschehen. Wir sind aktuell mit dem Freistaat im Gespräch, ob wir da eine andere Regel hinbekommen.

Der Striezelmarkt steht vor der Tür. Halten Sie den Markt für eine gute Idee?

Im Moment überschlagen sich ja die Ereignisse. Wir als kommunale Ebene können Hygienekonzepte nur auf Grundlage geltender Regeln prüfen. Das tun wir, und wenn sich die Veranstalter an die Regeln halten, gibt es keinen Grund, ihnen die Genehmigung zu versagen. Alles andere liegt auf der politischen Ebene. Wenn Sachsens Ministerpräsident seine Meinung zu den Weihnachtsmärkten geändert hat, muss er eine neue Rechtsverordnung erlassen. Wir prüfen anschließend auf Grundlage der neuen Verordnung, unter welchen Bedingungen Weihnachtsmärkte möglich sind.

Hut ab vor allen Medizinern

Der Ministerpräsident meint, Glühwein und Notstand in den Krankenhäusern seien nicht zu vereinbaren. Wie sieht es in den Krankenhäusern in Dresden aus?

Die Lage spitzt sich immer mehr zu. Ich ziehe meinen Hut vor allen Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften in den Krankenhäusern, nicht zu vergessen ihre Kolleginnen und Kollegen in den Hausarztpraxen. Wir sehen, dass die Menschen, die hospitalisiert werden müssen, immer jünger werden. Sie verbleiben bis zu acht Wochen auf der Intensivstation. Die Zahl der Menschen, die wir in den Kliniken begleiten können, ist endlich. Es kommt zusätzlich ein enormes Problem auf uns zu, wenn die pandemische Notsituation vom Bundestag am 25. November aufgehoben werden sollte. Dann erhalten die Kliniken keine Ausgleichszahlungen mehr für Corona-Betten und müssten den normalen Betrieb auch mit nicht lebensnotwendigen Eingriffen aufrechterhalten. Das bereitet mir große Sorgen.

Von Thomas Baumann-Hartwig