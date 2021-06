Delta-Variante in Dresdner Wohnhaus: Massentest angelaufen

Dresden

Am Montag ist der Massen-PCR-Test für rund 150 Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Altenzeller Straße angelaufen. Bei drei in dem Gebäude wohnenden Familien war in der vergangenen Woche die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt ordnete daraufhin Quarantäne und die Testung aller Mieter an.

Diese wurden am Montag von Mitarbeitern des Ordnungsamts zu Fuß zu einem in der Nähe befindlichen Testcenter eskortiert. Den Heimweg durften die Getesteten dann allein antreten. Warum keine Teststation vor dem Gebäude aufgebaut wurde bleibt offen. Aushänge an den Eingangstüren gab es nur in deutscher Sprache, diese Kritik kam von Anwohnern.

Mit ersten Testergebnissen sei ab Dienstag zu rechnen. Ebenfalls von Quarantäne-Maßnahmen betroffen sind die Kita „Spatzenvilla“, die 113. Grundschule, die 120. Grundschule, die 14. Grundschule, die 35. Oberschule und das Bertolt-Brecht-Gymnasium, weil Kinder aus den betroffenen Familien hier betreut werden oder zur Schule gehen. Deren Kontaktpersonen sind bereits informiert worden.

Von plu/fkä