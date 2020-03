Das rät der Oberbürgermeister den Dresdnern in der Corona-Krise

Am Wochenende wurde Kritik am Krisenmanagement der Stadt laut: Ein Dresdner mit Corona-Symptomen blieb ohne Hilfe, Eltern in einer Kita mit Corona-Ausbruch wurden nicht rechtzeitig informiert. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) verwahrt sich gegen Kritik. Die Stadt tue das Menschenmögliche.