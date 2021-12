Das ist zum zweiten Omikron-Fall in Dresden bekannt

Dresden

Das städtische Gesundheitsamt hat am Dienstag eine zweite nachgewiesene Infektion mit der Omikron-Variante des Corona-Virus in Dresden gemeldet. Wie Frank Bauer, Leiter des Amtes für Gesundheit und Prävention, auf Anfrage der DNN mitteilte, handelt es sich um eine 24-jährige Person, die selbst keinen Auslandsaufenthalt hatte.

Gesundheitsamt ermittelt Kontakte

Das Gesundheitsamt ermittelt jetzt mögliche Kontakte zu Personen, die sich jüngst im Ausland aufgehalten haben, erklärte Bauer das weitere Vorgehen. Die mit Omikron infizierte Person befinde sich in häuslicher Absonderung.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim ersten Omikron-Fall in der Landeshauptstadt hatte es sich noch um einen Reiserückkehrer aus Südafrika gehandelt, der sich selbstständig in Quarantäne begeben hatte. Die doppelt geimpfte Person habe milde Krankheitssymptome gezeigt. Der Fall war am 13. Dezember bekannt geworden.

14 Tage Quarantäne sind zwingend

Wird die Omikron-Variante bei einem PCR-Test nachgewiesen, müssen sich die Betroffenen zwingend 14 Tage in Quarantäne begeben. Eine Verkürzung ist nicht möglich. Am Ende der Absonderung ist eine Schnelltestung erforderlich. Nicht alle PCR-Nachweise werden automatisch sequenziert. Das Gesundheitsamt muss das zuständige Labor dazu beauftragen – in der Regel, wenn ein Verdacht wie beispielsweise eine Reiserückkehr vorliegt. Die Sequenzierung dauert bis zu 14 Tage.

Omikron breitet sich rasant aus

Die Omikron-Variante breitet sich in vielen Ländern rasant aus. Experten gehen davon aus, dass Omikron die derzeit vorherrschende Delta-Variante bald auch in Deutschland ersetzen wird. Es sei mit einer fünften Welle zu rechnen, die eine große Wucht entfalten werde. Die neue Variante soll deutlich ansteckender als die bisher vorherrschende Delta-Variante sein. Infektiologen vermuten, dass Omikron die Immunabwehr auch von geimpften Personen überwinden kann.

Omikron ist der 15. Buchstabe des griechischen Alphabets. Nach Omikron wurde eine Variante des Coronavirus benannt, die Mitte November zuerst in Südafrika entdeckt wurde.

Von Thomas Baumann-Hartwig