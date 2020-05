Dresden

Lagerkoller im Home-Office? Konrad weiß sich zu helfen. Sobald der Mechatronik-Student seinen Blick vom Laptop-Bildschirm hebt, sieht er keine öde Zimmerwand, sondern das Dresdner Altstadtpanorama.

Anzeige

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Der Student der Technischen Universität ( TU) wohnt in der Neustadt und radelt bei Sonnenschein mit Tisch, Stuhl, ausreichend Sonnenschutz und Wasser an die Elbwiesen – transportiert in seinem kleinem Anhänger. Zwei bis drei Stunden halte er es meist in der Sonne aus, bevor die Hitze ihm zu Kopf steigt.

Weitere DNN+ Artikel

Da im gesamten Sommersemester an der TU Dresden nahezu keine Präsenzlehre stattfindet, wird der angehende Diplomingenieur das Semester womöglich mit einer beachtlichen Bräune abschließen.

Von DNN