In Dresdner Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen verharren die Corona-Zahlen derzeit auf niedrigem Niveau. Die Stadtverwaltung Dresden informiert täglich über den aktuellen Stand.

Derzeit sind in 13 Kindertagesstätten 153 Quarantänefälle (Dienstag: 12 Einrichtungen mit 166 Fällen) registriert. In den Einrichtungen ist derzeit nur eine Notbetreuung zugelassen. Wie am Vortag sind in zwei Schulen 21 Quarantänefälle registriert. In Schulen gibt es seit einer Woche lediglich wieder Präsenzunterricht für Abschluss- und Vorabschlussklassen. Ab 1. Februar sind eine Woche Ferien.

Die Karte der Stadt Dresden zeigt die Standorte für Kitas (rote Dreiecke) und Schulen (rote Punkte), die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von Quarantänefällen betroffen sind. Quelle: Screenshot

Vom 8. Februar an können auch Abschlussklassen und Abschlussjahrgänge an Berufsschulen, Berufsfachschulen und Fachschulen wieder in den Präsenzunterricht. Wie es dann ab 15. Februar für die übrigen Schüler weiter geht, hat Sachsen bislang noch nicht entschieden.

Kein vollständiges Bild

In den Coronazahlen der Stadt werden nur die Quarantänefälle genannt. Wie viele Infektionsfälle es gibt, bleibt offen. Die Stadt beruft sich dabei auf Datenschutzgründe.

Dresden hat rund 56 000 Plätze in rund 390 Kindertagesstätten (davon rund 25 000 in Horten an den Grundschulen) in städtischer oder freier Trägerschaft sowie etwa 60 000 Schüler allein in den rund 150 öffentlichen Schulen, also den von Land oder Stadt getragenen Einrichtungen.

Die Veröffentlichungen der Stadt beziehen auch alle privaten oder vereinsrechtlich organisierten Bildungseinrichtungen ein – darunter die freien Schulen. Häufig müssen die Zahlen der von Pandemiefolgen Betroffenen erst noch ermittelt werden, die bekannten Gesamtzahlen vermitteln daher kein vollständiges Bild.

Die derzeit betroffenen Einrichtungen (Stand: 27. Januar 2021, 14 Uhr) sind in nachfolgender Übersicht enthalten.

Quarantänefälle an Schulen in Dresden Palucca Hochschule 2 Fälle (bis 29. Januar 2021) 65. Grundschule (Hort) 19 Fälle (bis 3. Februar) Quelle: Stadtverwaltung

Quarantänefälle in Kitas in Dresden Kita Trachauer Spatzennest 9 Fälle (bis 27. Januar 2021) Kita Pfiffikus 5 Fälle (29. Januar) Naußlitzer Gartenkinder 7 Fälle (bis 1. Februar) BIP Kreativitäts-Kita Mini Max 10 Fälle (bis 29. Januar) Kinderhaus Pusteblume Zahlen in der Ermittlung Claras Abenteuerland Zahlen in Ermittlung Kita Waldparkhaus 23 Fälle (bis 27. Januar) Villa Kindertraum Zahlen in der Ermittlung Kita Kinderwelten 30 Fälle (bis 1. Februar) Kita Geisingstraße 9 Fälle (bis 2. Februar) Kita „An der Windmühlensiedlung“ 3 Fälle (bis 28. Januar) Haus der kleinen Entdecker 35 Fälle (bis 2. Februar) Am Hochwald 21 Fälle (bis 29. Januar) Quelle: Stadtverwaltung

