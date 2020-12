Dresden

In der Landeshauptstadt sind Kitas und Schulen geschlossen. Trotzdem gibt es unter Kindern und Schülern aus diesen Einrichtungen weiterhin Quarantänefälle. Nach den Angaben der Stadtverwaltung wurden am Mittwoch in 74 Bildungseinrichtungen (Dienstag: 73) 2239 Quarantänefälle (Dienstag: 2450) registriert. In 47 (48) Kitas (Kinderkrippe und Kindergarten) sind 1131 (1170) Personen betroffen.

Die Karte zeigt die Standorte von Schulen (roter Punkt) und Kitas (rotes Dreiecke) für die derzeit in Dresden Quarantänefälle registriert sind. Quelle: Stadtverwaltung

Angesichts der enorm hohen Infektionszahlen im Freistaat hat die Staatsregierung die Kindertagesstätten und die Schulen am Montag, 14. Dezember, praktisch geschlossen. Es gilt ein harter Lockdown mit „häuslicher Lernzeit“. Vorerst bis zum 10. Januar sind die Einrichtungen zu, in Kitas, Horten und Grundschulen gibt es eine Notbetreuung.

Die Stadtverwaltung Dresden informiert täglich über den aktuellen Stand im Bereich der Kinderbetreuung und Bildungsstätten. Dresden hat rund 56 000 Plätze in rund 390 Kindertagesstätten (davon rund 25 000 in Horten an den Grundschulen) in städtischer oder freier Trägerschaft sowie etwa 60 000 Schüler allein in den rund 150 öffentlichen Schulen, also den von Land oder Stadt getragenen Einrichtungen.

Die Veröffentlichungen der Stadt beziehen jedoch auch alle privaten oder vereinsrechtlich organisierten Bildungseinrichtungen ein – darunter die freien Schulen. Häufig müssen die Zahlen der von Pandemiefolgen Betroffenen erst noch ermittelt werden, die bekannten Gesamtzahlen vermitteln daher kein vollständiges Bild. Die konkreten Einrichtungen (Stand: 16. Dezember 2020, 14 Uhr) sind in nachfolgender Übersicht enthalten.

Quarantänefälle an Schulen in Dresden 4. Grundschule 114 Fälle (bis 18. Dezember) 10. Grundschule (Hort) 23 Fälle (bis 16. Dezember) 19. Grundschule 21 Fälle (bis 18. Dezember) 25. Grundschule Zahlen in Ermittlung 39. Grundschule 9 Fälle (bis 21. Dezember) 43. Grundschule (Hort, Grimmstr.) Zahlen in der Ermittlung 43. Grundschule (Riegelplatz) 26 Fälle (bis 25. Dezember) 47. Grundschule 27 Fälle (bis 17. Dezember) 49. Grundschule 170 Fälle (bis 23. Dezember) 51. Grundschule 26 Fälle (bis 25. Dezember) 59. Grundschule (Hort) 21 Fälle (bis 16. Dezember) 62. Grundschule 23 Fälle (bis 25. Dezember) 63. Grundschule 311 Fälle (bis 18. Dezember) 76. Grundschule 31 Fälle (bis 16. Dezember) 81. Grundschule (Hort Weidenoase) 27 Fälle (bis 21. Dezember) 82. Grundschule 26 Fälle (bis 24. Dezember) 89. Grundschule 31 Fälle (bis 18. Dezember) 90. Grundschule Zahlen in der Ermittlung 92. Grundschule 48 Fälle (bis 17. Dezember) 95. Grundschule Zahlen in der Ermittlung 102. Grundschule 61 Fälle (bis 18. Dezember) 103. Grundschule 27 Fälle (bis 18. Dezember) 106. Grundschule 27 Fälle (bis 23. Dezember) 113. Grundschule 46 Fälle (bis 18. Dezember) 117. Grundschule Zahlen in Ermittlung 129. Grundschule 117 Fälle (bis 23. Dezember) 135. Grundschule Zahlen in Ermittlung BIP Kreativitätsgrundschule Zahlen in der Ermittlung Grundschule Weixdorf 25 Fälle (bis 21. Dezember) Grundschule Weixdorf (Hort Heideland) 3 Fälle (bis 21. Dezember) Universitätsgrundschule Zahlen in der Ermittlung Melli Beese Oberschule 28 Fälle (bis 24. Dezember) Montessorischule „Huckepack“ 2 Fälle (bis 22. Dezember) 9. Oberschule 150 Fälle (bis 22. Dezember) 32. Oberschule Zahlen in Ermittlung 35. Oberschule Zahlen in Ermittlung 46. Oberschule Zahlen in der Ermittlung 56. Oberschule 36 Fälle (bis 18. Dezember) 76. Oberschule 67 Fälle (bis 21. Dezember) 82. Oberschule Zahlen in Ermittlung 138. Oberschule 21 Fälle (bis 17. Dezember) Robinsonschule Zahlen in Ermittlung Kinderhaus „Am Albertpark“-Förderhort 103 Fälle (bis 22. Dezember) Evangelische Förderschule Zahlen in der Ermittlung Gymnasium Bühlau 25 Fälle (bis 16. Dezember) Gymnasium Bürgerwiese 23 Fälle (bis 22. Dezember) Romain-Rolland-Gymnasium Zahlen in der Ermittlung Hans-Erlwein-Gymnasium 38 Fälle (bis 22. Dezember) Gymnasium Cotta 28 Fälle (bis 18. Dezember) Tschirnhaus-Gymnasium 27 Fälle (bis 24. Dezember) Gymnasium Dresden-Plauen (Terrassenufer) 86 Fälle (bis 17. Dezember) Gymnasium Johannstadt 17 Fälle (bis 22. Dezember) Bertolt-Brecht-Gymnasium 34 Fälle (bis 18. Dezember) Marie-Curie-Gymnasium 2 Fälle (bis 17. Dezember) Vitzthum-Gymnasium Zahlen in der Ermittlung Hülße-Gymnasium Zahlen in Ermittlung Landesgymnasium für Musik 7 Fälle (bis 16. Dezember) Sportgymnasium 16 Fälle (bis 22. Dezember) Ev. Kreuzgymnasium 75 Fälle (bis 22. Dezember) ISD-Dresden International School Zahlen in der Ermittlung IBB gGmbH Dresden Ganztagsgymnasium/ Oberschule Zahlen in Ermittlung BSZ für Bau und Technik 11 Fälle (bis 17. Dezember) BSZ für Dienstleistung und Gestaltung Zahlen in Ermittlung BSZ Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner“ (Melanchthonstr.) 66 Fälle (bis 22. Dezember) BSZ Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner“ (Bodenbacher Str.) 21 Fälle (bis 25. Dezember) BSZ für Elektrotechnik 22 Fälle (bis 16. Dezember) BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung Canalettostraße 11 Fälle (bis 24. Dezember) BSZ für Technik „ G. A. Zeuner“ 65 Fälle (bis 18. Dezember) Sozialpflegeschule Heimerer GmbH Zahlen in Ermittlung Verkehrscampus Markert GmbH Zahlen in der Ermittlung Freie Waldorfschule (Marienallee 5)) 11 Fälle (bis 21. Dezember) CSW Christliches Sozialwerk 7 Fälle (bis 18. Dezember) AFBB Berufsschule Gesundheit und Sozialwesen Zahlen in der Ermittlung Freie Evangelische Schule Zahlen in der Ermittlung Quelle: Stadtverwaltung

Quarantänefälle in Kitas in Dresden Kita Pieschner Kinderinsel (Herzenstr.) Zahlen in der Ermittlung Theos Integrations Kita 25 Fälle (bis 18. Dezember) Pieschener Kinderinsel (Weinbergstr.) Zahlen in Ermittlung Kita Kinderhaus Trachenberge Zahlen in Ermittlung Kinderspiel e.V. Zahlen in Ermittlung Kinderladen Conni e.V. Zahlen in Ermittlung Kita „Der kleine Hecht“ 33 Fälle (bis 18. Dezember) Kita „Bim Bam Bino“ 14 Fälle (bis 17. Dezember) Kita Pfiffikus (Wurzner Str.) Zahlen in Ermittlung Kinderzentrum Cossebaude Zahlen in Ermittlung Kita „Sternstraße an der Elbe“ 30 Fälle (bis 22. Dezember) Integrations Kita Zahlen in der Ermittlung Kinderhaus Kleine Strolche e.V. 40 Fälle (bis 21. Dezember) Kita Hölderlinstraße 32 Fälle (bis 16. Dezember) Kita Weidentalstraße 33 Fälle (bis 22. Dezember) Kita Pirolino Zahlen in der Ermittlung Kita Baumstark Zahlen in Ermittlung Kita Farbenspiel 57 Fälle (bis 24. Dezember) Kita Funkeldunkellichtgedicht 51 Fälle (bis 22. Dezember) Kita Kleiner Globus 17 Fälle (bis 24. Dezember) Kita „Baumgeister“ Zahlen in Ermittlung Kita SpielWerk Zahlen in der Ermittlung Kita Kleine Riesen Zschertnitz 55 Fälle (bis 21. Dezember) Kita Zschertnitzer Schwalbennest 11 Fälle (bis 16. Dezember) Kinderhaus Leubnitz e.V. Zahlen in Ermittlung Prohliser Kinderland Zahlen in der Ermittlung Kita Finsterwalder Straße 26 Fälle (bis 17. Dezember) Kinderhaus krea(k)tiv Zahlen in der Ermittlung Kita Pünktchen 13 Fälle (bis 17. Dezember) Johannes-Kindergarten Zahlen in der Ermittlung Kita Kinderinsel Zahlen in Ermittlung Kita Hügelland 252 Fälle (bis 21. Dezember) Kita Lowi 66 Fälle (bis 22. Dezember) Integrationseinrichtung St. Valentin Zahlen in Ermittlung Naturentdeckerhaus Kirschbaum 91 Fälle (bis 18. Dezember) Kita Musica 44 Fälle (bis 18. Dezember) Kinderhaus Jona 26 Fälle (bis 16. Dezember) Kita Burgenlandstraße 29 Fälle (bis 23. Dezember) Leubener Kinderinsel 42 Fälle (bis 18. Dezember) Pat’s Dahlienheim 78 Fälle (bis 21. Dezember) Darbohnes Kinderwelt 20 Fälle (bis 16. Dezember) Kita Eckstein Zahlen in der Ermittlung Kita Prießnitzzwerge Zahlen in Ermittlung Walderlebniskindergarten „Die Heidenörggele“ 34 Fälle (bis 18. Dezember) Quelle: Stadtverwaltung

Von Ingolf Pleil