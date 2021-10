Dresden

Die Corona-Situation in Dresden nimmt wieder an Fahrt auf. Zwar meldet das Gesundheitsamt am Sonntag vergleichsweise wenige Infektionen, doch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt und steigt. Am Mittwoch stellte die Landeshauptstadt mit 134 Neuinfektionen einen neuen Negativrekord seit Ende der dritten Pandemiewelle auf, am Freitag riss die Inzidenz dann den 60er-Wert.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) kamen in Dresden am Sonntag 25 Neuinfektionen hinzu. Das sind insgesamt 33 094 Fälle seit Pandemiebeginn. Durchschnittlich 70,3 von 100 000 Menschen haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus infiziert. Damit hat die Landeshauptstadt die bundesweite Inzidenz von 64,2 überschritten. Der Sieben-Tage-Wert für Sachsen liegt aktuell bei 68,9.

Inzidenzen in den Landkreisen klettern

Auch in den Landkreisen um Dresden steigen die Zahlen. Im Erzgebirgskreis haben sich in der vergangenen Woche durchschnittlich 104,8 von 100 000 Bewohnern angesteckt. Auch die Landkreise Mittelsachsen (111,1), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (105,8) und Bautzen (98,3) stehen in der „Negativliste“ weit oben.

Für Sonnabend vermeldete das Gesundheitsamt 73 bekanntgewordene Neuinfektionen. Am Freitag waren es 80 gewesen, am Donnerstag 57, am Mittwoch besagte 134. Insgesamt 31 239 Personen gelten laut Gesundheitsamt als genesen, 19 mehr als am Vortag. Diese Zahl ist jedoch nur geschätzt. Als genesen gilt, wer zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Bei Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, beträgt die Frist 30 Tage.

Letzter Todesfall am 18. September

Es mussten keine Personen in eine Klinik eingewiesen werden, verstorben ist niemand. Insgesamt 2742 Betroffene mussten bislang stationär behandelt werden, 1119 sind der Krankheit erlegen. Den letzten Todesfall datiert die Stadt auf den 18. September.

Von DNN