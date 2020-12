Dresden

Bereits vor dem Lockdown ab kommender Woche greift der Freistaat aufgrund des Infektionsgeschehens in den Schulbetrieb ein. Das sächsische Sozialministerium kann im Einvernehmen mit dem Kultusministerium auf Basis der seit Ende November geltenden Coronaschutzverordnung in Sachsen auf die Entwicklung der Coronazahlen an Schulen reagieren und den Unterricht an weiterführenden Einrichtungen einschränken.

Das betrifft in Dresden inzwischen mit dem Gymnasium Bürgerwiese eine weitere Schule. Bislang hatte es Einschränkungen für das Gymnasium Bühlau und das Berufliche Schulzentrum (BSZ) Gesundheit und Sozialwesen „ Karl August Lingner“ in Dresden. Für diese beiden Schulen war vom 7. Dezember an Wechselunterricht angeordnet worden. Seit Donnerstag ist dies auch für das Gymnasium Bürgerwiese so.

Landesweit 53 Schulen betroffen

Insgesamt haben die beiden Ministerien inzwischen sechs sogenannte Allgemeinverfügung zur Einschränkung des Schulunterrichts in Sachsen erlassen. Davon waren landesweit 53 Einrichtungen betroffen. Meist handelte es sich um die Anordnung von Wechselmodellen zwischen Präsenzunterricht und häuslichem Lernen. In zwei Fällen wurde die Schließung ganzer Schulen angeordnet, dies gilt seit Donnerstag für eine Förderschule in Großenhain und eine Förderschule in Leipzig.

Das Wechselmodell beim Gymnasium Bürgerwiese ist eigentlich eine Halbierung der Schülerschaft. An der Schule haben in den letzten Wochen von den insgesamt 85 Pädagogen etwa 70 regelmäßig das Angebot des Freistaats angenommen, sich freiwillig testen zu lassen. Dabei haben sich bei dem Test am Dienstag auf einen Schlag sieben Pädagogen als „positiv“ erwiesen. Eine Erklärung für die Häufung gibt es nicht, sagte Schulleiter Jens Reichel auf DNN-Anfrage. Ein Zusammenhang zwischen den Fällen sei nicht ersichtlich. Alle Betroffenen verhielten sich verantwortungsvoll. „Aus der Schule kommt es nicht“, erklärte Reichel. Sicherheitshalber seien acht weitere Lehrer ins Homeoffice gewechselt, bei denen unter anderem die Corona-App auf „rot“ gestanden habe. Sie seien jedoch alle negativ getestet worden.

Vorbereitungen laufen seit Sommer an Dresdner Schule

Von den 1200 Schülern befinden sich nun für den Rest der Woche 600 schon in „häuslicher Lernarbeit“, die ab kommender Woche für alle gilt. Reichel ist zuversichtlich, dass alles funktionieren wird. „Wir haben im Sommer schon ein Konzept erarbeitet und mit den Eltern abgestimmt.“ Darin geht es unter anderem um nutzbare Lern-Apps, Video-Instrumente oder auch die zeitliche Struktur für das Lernen zu Hause. Auch für die Zeit nach dem 10. Januar, bis zu dem der Lockdown bislang begrenzt ist, gibt es bereits Vorbereitungen.

„Abwarten müssen wir noch, welche Vorgaben das Kultusministerium für die Bewertungen macht“, stellte Reichel fest. Dabei geht es um die Frage, welche Klausuren nachzuschreiben sind oder wann die Zeugnisausgabe für die 12. Klassen erfolgt, die Ende kommender Woche nun nicht stattfinden kann.

