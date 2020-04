Wiedereröffnung nach der Corona-Zwangspause – Dresdner Geschäftsfrauen erzählen

Dresden

„An dem Montag den Laden wieder aufzumachen, das war eine totale Befreiung.“ Sandra Coym steht vor ihrem „Atelier für Einzelstücke“ am Obergraben im Neustädter Barockviertel und strahlt. Das sieht man sogar hinter der Gesichtsmaske. Die Goldschmiedin ist froh, endlich wieder mit Kunden deren Wünsche für individuellen Schmuck und Trauringe besprechen zu können. Es ist auch gerade ein junges Paar da.

Ja, Trauringe... eigentlich ihr Hauptgeschäft. Doch ausgerechnet in diesem Jahr ist Corona-Flaute. „2020 – das wäre eine tolle Jahreszahl gewesen für Hochzeiten“, sinniert Sandra Coym. Aber viele Paare haben verschoben, einige feiern in kleinster Runde.

Sandra Coym in ihrer Werkstatt. Quelle: Dietrich Flechtner

Deshalb hat die Goldschmiedin auch während der Zeit der Komplettschließung wenigstens etwas in der Werkstatt arbeiten können. An neuen Ideen gebaut, Schmuckstücke und Ringe fertiggestellt, die schon vor Corona bestellt waren. Die werden jetzt nach und nach abgeholt. Aber die fast fünf Wochen lange Zwangspause macht das nicht wett.

Auch der Blick in die Zukunft ist nicht ungetrübt. Das Viertel lebt auch vom Tourismus – und keiner weiß, wie der dieses Jahr wird. „Der Sommer ist ganz ungewiss“, fürchtet Sandra Coym. „Ob Touristen kommen können, oder einfach Spaziergänger, die durch die Straßen schlendern, und etwas Besonderes mitnehmen wollen aus der Stadt.“

„Lippenstift sieht man ja gerade nicht – Da braucht man doch schöne Ohrringe.“

Was ihr Mut macht, ist der Zusammenhalt im Viertel. „Wir kennen uns hier alle.“ Sie selbst ist seit neun Jahren dort. Und Not macht auch erfinderisch – in der Zeit der Maskenpflicht: „Lippenstift sieht man ja gerade nicht,“ wirbt sie für ihre Kreationen. „Da braucht man doch schöne Ohrringe.“

Darauf baut auch Margret Schneider-Lange in ihrem Kleiderladen „Mit lille Danmark“. Darauf, dass sich die Kunden nach all den Wochen wieder etwas Schönes leisten wollen. Wobei: „Die Kunden sind verhalten“, sagt sie. „Viele haben noch Kurzarbeit und überlegen schon, wofür sie ihr Geld ausgeben.“ Die Zeit der Schließung habe man überstanden, resümiert sie, „die Finanzhilfen haben geholfen, der Vermieter ist auf einen zugekommen, aber ich habe ein bisschen Angst, wie die Zukunft aussieht.“ Deshalb ermuntert sie die potenziellen Kunden: Kauft lokal! „Die Paketdienste drehen durch, und wir stehen hier.“

Margret Schneider-Lange Quelle: Dietrich Flechtner

Für die Sicherheit beim Einkauf ist jedenfalls gesorgt. Den ganzen lieben langen Tag kann kein Mensch den Mundschutz tragen, beim Sprechen beschlägt auch gern mal die Brille, aber es gibt ja die Türklingel. Margret Schneider-Lange sieht’s pragmatisch: „Wenn’s Dingdong macht, dann Maske auf.“

„Früher war’s die Sonnenbrille, jetzt ist es die Maske“

Gleich sechs von denen hat Anja Beckert für sich zur Auswahl, in verschiedenen Farben, jeweils passend zum Outfit. „Früher war’s die Sonnenbrille, jetzt ist es die Maske“, verrät sie den aktuellen Modetrend. Sie verkauft seit elf Jahren Kindermode im „Apfel und Bäckchen“ auf der Königsstraße. Was in diesen Tagen passiert, empfindet sie als „ein Auf und Ab. Auch wenn man mit den Kunden spricht – jeder hat so seine eigenen Sorgen“. Andererseits seien alle froh, „dass man wieder rauskommt“. So war es auch für sie, als sie ihr Geschäft wieder öffnete: „Das war so schön, man war plötzlich wieder dabei.“ Ab diesem Montag läuft auch die Eismaschine im Café Klatsch wieder, das Anja Beckert nebenan mit eigener Kuchenherstellung betreibt; ein weiterer Schritt in Richtung Normalität, die sie herbeisehnt.

Anja Beckert Quelle: Dietrich Flechtner

Die Gastronomie darf nach wie vor nicht öffnen. Das merkt auch Anett Püschel, die während der Schließpflicht oft in ihrem Geschäft auf der Hauptstraße war – die City-Papeterie, Schreibwaren und Büroartikel. „Ich bin da manchmal rausgetreten auf die Straße“, sagt sie. „Eine Geisterstadt.“ Das ist besser geworden seit dem vergangenen Montag. „Das Geschäft ist behutsam angelaufen, aber es war besser, als ich erwartet hatte.“ Viele Kunden hätten sogar ungeduldig angerufen und gefragt, ob wieder geöffnet sei. Aber die Laufkundschaft, die mal in der Mittagspause auf die Hauptstraße oder abends in die Restaurants kam, die fehlt jetzt. Auch die Schulen, die noch geschlossen sind, machen sich bemerkbar. Und die Touristen sind nicht da, „das internationale Publikum“.

Völliger Ausfall des Ostergeschäfts

Völlig ausgefallen ist das umsatzträchtige Ostergeschäft. „Ich hatte den ganzen Laden voller Osterware, ich hätte heulen können.“ Sie habe einige schlaflose Nächte gehabt, aber nun sieht sie wieder nach vorn. „Man muss das Positive sehen, die motivierenden Aspekte.“ Ihre drei Mitarbeiter sind über die Sicherheitsmaßnahmen gründlich belehrt, am Eingang steht ein Corona-Warnschild, regelmäßig wird desinfiziert, und immerhin vier Kunden gleichzeitig dürfen wieder im Laden sein.

Viel Zeit im geschlossenen Geschäft verbracht hat auch Heike Schwarz. Im „BHglich“ auf der Hauptstraße gibt es Dessous und Bademoden. „Wir haben renoviert, die Umkleidekabine vergrößert“, erzählt die Inhaberin. Von der ersten Woche nach der Schließung ist sie „angenehm überrascht – die Kunden sind gekommen, haben gekauft“. Schwierigkeiten gibt es mit Lieferanten, in der Branche sind auch viele italienische Firmen tätig, die Kollektionen werden kleiner. Und Sorgen macht die Bademode – da wird eher nicht gekauft, „wenn man nicht in Urlaub fahren kann“. Aber die Maßnahmen für die Gesundheit sind Heike Schwarz wichtig. „Wie die Lockerungen sich auswirken, sieht man ja erst in zwei Wochen – aber nochmal so ein Lockdown, das wäre... großer Mist.“

Großer Mist für die Neustädter ist neben Corona auch die Brückenbaustelle. „Wir haben Probleme damit“, beklagt Anett Püschel. Es hält keine Straßenbahn mehr am Neustädter Markt, die Anbindung an die andere Elbseite ist schmal und mühselig. „Wir würden uns alle freuen“, sagt deshalb auch Goldschmiedin Sandra Coym, „wenn die Zeit genutzt würde, die Augustusbrücke endlich fertigzumachen.“

Von Bernd Hempelmann