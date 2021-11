Dresden

2G? Nicht an der Uni. Anders als Kneipen, Restaurants und Fußballstadien genießen die Hochschulen auch in der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung weitgehende Souveränität und dürfen beim 3G-Modell bleiben, selbst wenn die Kliniken am Limit sind. Doch wie gut funktioniert die Kontrolle bei 31 000 Studierenden und fast 9000 Beschäftigten wie im Fall der Technischen Universität (TU) Dresden?

Nicht besonders, wenn es nach Paul Senf geht. Er ist Master-Student der Mathematik, studentischer Senator an der TU und Sprecher der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS), einem Zusammenschluss aller Studierendenräte der 14 Hochschulen im Freistaat. Die KSS sieht sich als Verhandlungspartnerin für die sächsische Staatsregierung, insbesondere das Wissenschaftsministerium.

2G versus Recht auf Bildung?

Nachdem sie sich die vergangenen Wochen für wirksamere 3G-Kontrollen an den Universitäten aussprach, lautet die Forderung nun 2G. Anders sei der seit Oktober wieder stattfindende Präsenzbetrieb in der aktuellen Coronalage nicht aufrechtzuerhalten, sagt Paul Senf. Für die TU ist das allerdings keine Option. „Zum einen müssten wir dann Menschen von der Lehre ausschließen, was ihrem Recht auf Bildung widersprechen würde“, erklärt Michael Kobel, TU-Prorektor für Bildung. „Zum anderen geht die aktuelle Verordnung im Bereich Lehre und Prüfungen von 3G aus.“

3G-Kontrollen seien nicht wirksam genug

„Doch wir haben nicht das Gefühl, dass 3G derzeit wirksam umgesetzt wird“, kritisiert Paul Senf. Anstatt flächendeckender sieht das Corona-Management der TU nur stichprobenartige Kontrollen vor. So soll jede Fakultät die Nachweise wöchentlich in einer Reihe von Lehrveranstaltungen ansehen, in denen möglichst viele Studierende aller Jahrgänge zusammenkommen. Bei voll belegten Praktika und anderen Formaten mit erhöhter Infektionsgefahr sollen die Lehrenden jedes Mal kontrollieren.

Andere Unis hätten bessere 3G-Konzepte

Dass sich alle an die Anweisung halten, bezweifelt Paul Senf. „Ich sitze zum Teil in Seminaren mit weniger als zehn Leuten, wo es wirklich kein Thema sein sollte, die Nachweise zu checken“, sagt der 24-Jährige. „Aber dann fragt die Lehrperson, ob alle geimpft sind, alle heben die Hand und das war’s.“ D

er Studierendenvertreter kann verstehen, wenn einem Professor bei großen Veranstaltungen, zwischen denen er womöglich noch den Raum wechseln muss, die Zeit fehlt, um QR-Codes und Testnachweise zu checken. Deshalb sollte die TU die Kontrollen so einfach wie möglich halten. Andere Hochschulen hätten da bessere Konzepte gefunden. An der Leibnitz-Universität Hannover zum Beispiel tragen Studenten auf freiwilliger Basis Bändchen am Handgelenk, die verraten, ob sie genesen oder geimpft sind. Das würde die Prozedur deutlich beschleunigen. Für die TU ist das jedoch keine Option, sagt Prorektor Michael Kobel und verweist auf den Datenschutz und die Gefahr der „Stigmatisierung“ von Ungeimpften.

TU müsse Verantwortung tragen

Doch liegt es überhaupt in der Verantwortung der Uni, bei 40 000 Studenten und Beschäftigten 3G zu kontrollieren? Ja, meint TU-Senator Paul Senf und verweist auf die Menschen auf dem Campus, die sich nicht impfen lassen können, aus gesundheitlichen Gründen oder etwa weil sie erst kürzlich aus dem Ausland nach Dresden gekommen sind. Zudem müsse die Uni angesichts der dramatischen Corona-Lage ih­ren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten.

Während der Prorektor auf eine „Kultur der gegenseitigen Verantwortung“ setzt, fragt sich Paul Senf, ob man mit stichprobenartigen 3G-Kontrollen diejenigen vom Campus fernhalten könne, die 3G und die Impfung ablehnen und damit alle anderen gefährdeten. Dass es sie gibt, zeigte die Demonstration der Initiative „Studenten stehen auf“, die sich gegen die Corona-Maßnahmen an Hochschulen wehren und klare Verbindungen in die Querdenken-Szene haben. Rund 400 Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung Anfang Oktober teil.

Schätzungen gehen von hoher Impfquote aus

Wie viele davon an der TU studieren, ist unklar. Die Zahl der Geimpften bildet in jedem Fall die Mehrheit. Basierend auf zwei groß angelegten Umfragen im August und Oktober geht die TU von einer 92-prozentigen Impfquote unter den Beschäftigten und einer 87-prozentigen Impfquote unter den Studierenden aus. Die Zahl der Impfablehner fiel mit 3,1 Prozent bei den Mitarbeitern und 5,5 Prozent bei den Studierenden vergleichsweise klein aus.

145 Coronafälle auf dem Campus

Auch mit diesen Daten begründete das Prorektorat um Michael Kobel seine Entscheidung, nach drei Semestern im Online-Modus wieder in die Präsenzlehre zu gehen. Seitdem zählt der Gesundheitsdienst der Uni 145 Coronafälle, von denen sich 105 während ihrer infektiösen Phase auf dem Campus aufgehalten haben sollen. Bei rund 40­ 000 Menschen an der TU eine verschwindend kleine Zahl. Doch auch die Universität ist nicht vor unbemerkten Ansteckungen gefeit.

Von Laura Catoni